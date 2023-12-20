الاحتلال يسوّي 56 مبنى بالشجاعية في الأرض وسط احتفاء جنوده بالجريمة (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تفجيراً عنيفاً لمجمع سكني سُوّي بالأرض خلال ثوانٍ، فيما وثق أحد جنود الاحتلال الجريمة بهاتفه فيما تعالت هتافات جنود الاحتلال بتدمير السكنات بالحي.



كمين الشجاعية

ويشار إلى أنه في وقت سابق اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 10 جنود وضباط إسرائيليين، من بينهم عقيد، وقائد فرقة في حي الشجاعية، بعد كمين مزدوج ومحكم أوقعتهم به كتائب القسام، ليوصف هذا الحادث بـ"الكارثي"، وأحد أسوأ المعارك التي وقعت منذ بدء الحرب على غزة بُعيد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



بحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، ففي الوقت الذي بدأ فيه فريق قتالي من الكتيبة 53 في لواء غولاني بالعمل في منطقة القصبة بحي الشجاعية، فقد تبين له أن غالبية البنايات التي دخلها كانت فارغة؛ إذ عثر جنود الاحتلال فيها على بنادق القناصة في مواقعها، وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وكاميرات موجهة صوب المداخل، ورشاشات آلية جاهزة لإطلاق النار.



بحسب الموقع، فقد اعتقد قادة الاحتلال أن رجال المقاومة قد هجروا العديد من تلك المواقع، وهذا ما انطبق على البناية التي دخلها الفريق القتالي، حيث أظهر التمشيط الأوّلي أن المكان يبدو خاوياً.



صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقواته في شمال قطاع غزة/ الجيش الإسرائيلي

ولكن فجأة فُتِحَت النيران على الموجودين داخل البناية، مع تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء بعض القنابل اليدوية. فتعرض الجنود الأربعة للإصابة، وحاولت القوات الموجودة في الخارج مداهمة البناية، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار أيضاً استمر القتال لأكثر من ساعتين ونصف، بحسب موقع "واللا"، وقد اندفع اثنان من ضباط وحدة الإنقاذ 669 عبر واحدة من فتحات البناية.



جرائم الاحتلال في غزة

يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي؛ ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما أعلن الاحتلال مقتل ضابط في اشتباكات مع المقاومة جنوبي القطاع.



حيث واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بالأحزمة النارية، واستهدفت مناطق متفرقة في دير البلح وسط القطاع، كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت وسط وغرب مدينة خان يونس، حيث استُشهد طفل وجُرح آخرون.

بينما ذكرت تقارير فلسطينية أن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في منطقة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما كشفت عن اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال وسط خان يونس.



يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته بشكل واسع على جميع مناطق قطاع غزة جويا وبريا وبحريا، في وقت كشفت فيه وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع عن تسجيل إصابات غير مسبوقة بحالات اختناق وحروق. قصف يستهدف مباني بحي الشجاعية.

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط برتبة نقيب في مواجهات جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجنود والضباط القتلى المعلن إلى 465، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و133 منذ بدء العملية البرية للاحتلال على قطاع غزة.



ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، واعتراف مسؤولين إسرائيليين بأن جيشهم يدفع "ثمناً باهظاً" في غزة. -عربي بوست

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