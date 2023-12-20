بعد اختفائه 15 يوما.. عبود يروي تفاصيل اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Alghad Newspaper)بالاستناد إلى الفيديو روى عبود كيف قام الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد حصاره لأحد المستشفيات التي كان يلجأ إليها في قطاع غزة، إذ قال إنهم وضعوه داخل مخزن للدبابات الإسرائيلية.رغم ما عاشه الوريث الوحيد لشيرين أبو عاقلة كما يصف نفسه؛ لم يخلُ الفيديو من السخرية وروح الدعابة التي تعوّد عليها متابعوه في نقل المعلومة من داخل القطاع المحاصر. لقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه، إذ حصد أكثر من 300 ألف إعجاب و14 ألف تعليق.استطاع عبود خلال الحرب الأخيرة أن يخطف جمهوره بأسلوبه الفريد في نقل المعلومة، وما يعيشه سكان غزة جراء الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعتمد عبود على السخرية من جرم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.عبود والاختفاءات العديدة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يختفي فيها عبود عن مواقع التواصل الاجتماعي؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اختفى الصحفي الطفل عن السوشيال ميديا لعدة أيام، فيما انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد باستشهاده خلال غارات إسرائيلية على القطاع.





إلا أنه عاد بعدها وقام بنشر العديد من المنشورات التي ينقل من خلالها الأوضاع التي يعيشها سكان غزة، وعلق على عودته حينها بنشره تدوينة جاء فيها: "الحمد لله أنا وعائلتي بخير، اشتقت لكم كتير، كلنا سنموت، لكن هنيئاً لمن غادر الدنيا شهيداً".



فيما نشر بعدها فيديو من داخل مشفى في غزة يعاني من انقطاع الوقود والكهرباء والمعدات الصحية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين.



كانت تلك هي أول مرة يظهر فيها عبود مرتدياً زي الصحافة، وكشف أنه اختفى بسبب انقطاع الاتصالات عن المنطقة التي يعيش فيها، فضلاً عن أنه شاهد خلال الأيام الماضية مآسي كبيرة، منها مقتل أصدقائه وجيرانه في قصف عنيف، وأنه بات ينتظر دوره في أية لحظة.



نبذة عن عبود الفلسطيني؟

عبد الرحمن بطاح، هو شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو من مدينة غزة. منذ صغره، كان لديه حلم يتمثل في أن يصبح صحفياً في المستقبل، بهدف نقل وحشية الاحتلال الإسرائيلي والصورة الحقيقية للفلسطينيين إلى العالم، خاصةً في ظل فقدان الكثيرين منهم لحياتهم يومياً.







حقق الصحفي الطفل حلمه في ظل الأوضاع الأخيرة في غزة، حيث أدت الأحداث إلى استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال. يتميز أسلوب عبد الرحمن في نقل الأخبار بطريقة فريدة، حيث يسلط الضوء على الأحداث من داخل غزة بطريقة تختلف عن المواقع الأخرى. يقوم بالسخرية من القصف الإسرائيلي وجنود الاحتلال، ما يلفت إعجاب متابعيه.



تحقق فيديوهات عبد الرحمن شهرة واسعة، حيث تصل مشاهداتها إلى الملايين، وتجمع آلاف الإعجابات والتعليقات التي تشجعه على الاستمرار في نقل المعلومات أو تطوير مهاراته. يظهر عبود كرمز للشباب الفلسطيني الذي يسعى جاهداً للتعبير عن واقعهم بشكل مبتكر وفكاهي، مع الحفاظ على روح المقاومة والتصدي للتحديات بإصرار وإبداع. -عربي بوست

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