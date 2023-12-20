القسام: استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا

القسام: استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا
التاريخ
12/20/2023 2:25:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، مساء الأربعاء، إن المقاومة تمكنت من استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.
وأضافت أن المقاومة اشتبكت أيضا مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
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