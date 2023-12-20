البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن
التاريخ
12/20/2023 2:25:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية
والإفراج عن الرهائن جادة للغاية، وأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات
الإنسانية إلى غزة من الأردن.
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