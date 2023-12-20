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البيت الأبيض: أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن

12/20/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الرهائن جادة للغاية، وأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.





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