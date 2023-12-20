بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار السابقة



قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، "لا نزال نعتقد أن إسرائيل لديها التزام بالقضاء على حماس وبتقليص الضحايا المدنيين، وسنواصل التحقق من ذلك."

وأضاف بلينكن أن حل الدولتين سيتطلب من كل الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك الولايات المتحدة.



وتابع، "نعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يحقق هدنة إنسانية في غزة، و نواصل الانخراط مع عدد من البلدان لمحاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار مجلس الأمن عن غزة."



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة.



وقال بلينكن "إن الغرض من مشروع القرار الأممي تسهيل المساعدات لغزة وتوسيعها ونحن نؤيد ذلك تماما، وأن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود تقديم المساعدات إلى غزة ولا يضر بها.



وقال : "العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع في غزة لكن لا أحد يطالب بنزع سلاح حماس أو تفكيك قدراتها، إذا سلمت حماس أسلحتها فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورا، وسيكون من الجيد أن يكون هناك صوت دولي قوي يضغط على حماس للقيام بما هو ضروري لإنهاء الحرب."