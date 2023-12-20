ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 20 ألفا

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 20 ألفا
التاريخ
12/20/2023 2:25:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي
على غزة بلغ 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، في حين ارتفع عدد
الجرحى إلى 52 ألفا و600 جريح.
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