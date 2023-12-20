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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 20 ألفا

12/20/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بلغ 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 52 ألفا و600 جريح.

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