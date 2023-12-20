4 شركات تشتري نسخة عطاء تنفيذ المدينة الاقتصادية مع العراق

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- قال رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة ينال البرماوي إن 4 شركات عربية دولية قامت بشراء نسخة عطاء تنفيذ المدنية الاقتصادية مع العراق بعد انتهاء مهلة بيع وثيقة العطاء أخيرا.

المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

وأعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومة البلدين والمكلفة بتنفيذ المشروع نهاية الشهر الماضي إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثانية لاستقطاب مطور للمدينة الاقتصادية المشتركة بعد ان أبدت شركات دولية اهتمامها بالمشروع.

وأوضح البرماوي لـ"الغد" أن الشركة ستقوم بعد انتهاء مهلة إيداع الشركات عروضها يوم الاربعاء الموافق 3/1/2023 بدراسة العروض المقدمة واختيار الجهة التي تحقق شروط العطاء من خلال لجان متخصصة.

وأكد البرماوي أن إنشاء المدينة يأتي في إطار تحقيق تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية وستتيح بعد إنجازها الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين.

وبين البرماوي أن تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية سيكون على ثلاث مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.

وبحسب وثيقة العطاء، فإن العمل المطلوب من المطور صاحب العرض الفائز إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

وبحسب وثيقة العطاء تشمل مكونات المدينة الاقتصادية العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة إلى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.

كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجيستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة إلى المكون المالي والأعمال والصحي، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.

وتتمثل مقترحات المدينة، كذلك، في المكون السكني، إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة الى مكون الخدمات التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.

وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.

آخر أرقام التجارة الخارجية الرسمية تظهر أن قيمة الصادرات الوطنية الى العراق خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 9 % لتبلغ 435 مليون دينار مقابل 400 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.

فيما يخص مستوردات المملكة من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 35 % لتصل إلى 139 مليون دينار مقابل 103 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتستورد المملكة من السوق العراقي العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.







