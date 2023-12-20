Wednesday, 20 December 2023 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع حكومي لدعم وصول 40 شركة ناشئة أردنية للأسواق العالمية

12/20/2023 2:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا برنامج دعم الشركات الأردنية الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية.
يأتي هذا في وقت يتزايد فيه إقبال الشباب الأردني على دخول عالم ريادة الأعمال، وسعيهم المتواصل لتطويع التقنيات الحديثة في خدمة القطاعات الاقتصادية كافة مع تحديات كبيرة تواجههم في طريق نمو اعمالهم وتوسيع نطاقها ولدخول أسواق جديدة.
ويهدف البرنامج الجديد الذي سينفذ العام المقبل في خطوطه العامة، إلى تقديم الدعم والإرشاد والتدريب ومساعدة الشركات الناشئة الأردنية التقنية أو التي تطوع التقنية لدخول أسواق رئيسية كبيرة حول العالم.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسارات "الغد" أنها بدأت بالتعاون مع الشركة المتخصصة التي سنفذ المشروع وهي " ليدرز الدولية " بالعمل عليه فعليا لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من الدخول إلى الأسواق العالمية، وذلك تحت إطار مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن" الذي يهدف إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية بدعم من البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
وفتحت الوزارة بالتعاون مع الشركة المنفذة " ليدرز الدولية" باب التسجيل في البرنامج أخيرا إذ صممت الشركة المنفذة واطلقت موقع الكتروني يحمل اسم " نشامى ستارت" للتسجيل في البرنامج والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وحددت الوزارة تاريخ نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي كموعد نهائي لاقفال باب استقبال الطلبات لتبدأ بعدها الخطوات الترشحيحة وفقا لمعايير موحدة لاختيار الشركات الاربعين التي سوف تستفيد من البرنامج.
وبينت الوزارة أن البرنامج الذي سينفذ على مدار سبعة أشهر خلال العام المقبل يستهدف بالأساس شركات ناشئة تقنية تعلن في الأردن، شركات ناشئة تقنية اردنية تركز على تطوير وتوسيع نطاق عملها، شركات تعتمد على استخدام التكنولوجيا في عملها.
وفي تفاصيل المشروع الجديد قالت الوزارة بأن هذا المشروع يستهدف اربعين شركة ناشئة أردنية تقنية او تطوع التتقنية لخدمة القطاعات الاخرى ، مما يسهل دخول هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية من خلال مواءمتها مع العملاء المحتملين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في الأسواق المستهدفة.
وبينت أن الأسواق المستهدف في البرنامج تشمل الولايات المتحدة (الولايات المتحدة). المملكة المتحدة (المملكة المتحدة)، والمملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية).
وأكدت الوزارة أن البرنامج يقدم التدريب والدعم لتعزيز مهارات العرض لدى الشركات الناشئة، مما يضمن استعدادها جيدًا لجذب الاستثمار والتفوق في هذه الأسواق.
ولفتت إلى أن البرنامج يوفر البرنامج الدعم الفني، ويسهل الاتصالات بين الشركات، ويسهل نقل المعرفة المتخصصة، ويدعم التوفيق بين الاستثمارات.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية اخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
وأظهرت دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.
في التقارير والمؤشرات العالمية، يظهر أن الأردن، كان في المرتبة (78) من أصل (132) دولة في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index للعام 2022، ليتقدم ثلاث مراتب عن العام 2021، والذي كان أحرز فيها المرتبة (81)، وهي مرتبته نفسها للعام 2020.
وتذبذب مركز الأردن في مؤشر الريادة العالمي الصادر عن معهد الريادة والتطوير العالمي في السنوات الأخيرة؛ إذ يظهر أن المملكة جاءت في المرتبة (63) عالميا من بين 137 دولة، مقارنة مع المرتبة 49 في العام السابق 2018، فيما جاء الأردن في المرتبة 56 في العام 2017، والمرتبة 64 في العام 2016.

MENAFN20122023000072011014ID1107635056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث