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هل يمكن تخفيض نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي لـ79 % في 2028؟

12/20/2023 2:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان-في الوقت الذي توقع به وزير المالية محمد العسعس انخفاض إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 79 % في نهاية عام 2028 ، شكك خبراء اقتصاديون من امكانية تحقيق ذلك.
وأرجع هؤلاء الخبراء استبعادهم تحقيق هذا التوقع إلى الواقع الحالي للاقتصاد الوطني وتواضع معدلات النمو، إضافة إلى كبر حجم المديونية العامة وما تركه من تبعات على الاقتصاد الوطني، إلى جانب قصر السياسات المالية المتبعة محليا.
وبغية التغلب على أزمة ارتفاع الدين العام التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة دعا الخبراء عبر " الغد " إلى ضرورة تغيير السياسة المالية القائمة، إضافة إلى تضمين الموازنة العامة مشروعات محفزة للاقتصاد الوطني وزيادة حصة الموازنة الرأسمالية، إلى جانب وجوب إيجاد حل لمشكلة ارتفاع مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه.
وكان وزير المالية محمد العسعس أوضح على هامش خطاب الموازنة العامة لعام 2024 بأن البيانات تشير إلى التحسن التدريجي في استدامة المالية العامة والدين العام ، حيث سيتراجع، وللسنة الرابعة على التوالي، العجز الأولي للموازنة الذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنيا منها خدمة الدين العام إلى نحو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة بـ 5.6 بالمائة في عام 2020 وبتراجع نسبته 62 بالمائة.
وأكد العسعس في خطابه بأن الحكومة ستتمكن من الوصول إلى نقطة الانعطاف في العجز الأولي وتحقيق أول فائض في عام 2028 في ظل الاستمرار سياسة الانضباط المالي دون الاضرار بالنمو، ومواصلة تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح المالي والنقدي.
وترتيبا على ما سبق توقع العسعس أن ينخفض إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي ليصل إلى نحو 88 % في عام 2024، وليواصل الهبوط التدريجي في السنوات اللاحقة وصولا إلى 79 % في عام 2028.
ويذكر بأن رصيد الدين الحكومي كان قد بلغ حتى نهاية شهر أيلول 2023، بعد استثناء إحصائي لما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته نحو 32 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل 30.6 مليار دينار في نهاية عام 2022 أو ما نسبته 88.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه والتي تبلغ نحو 8.8 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري لـ" الغد" بأن تحقيق توقعات الحكومة بخفض الدين العام خلال الفترة المقبلة وصولا إلى ما نسبته
79 % في عام 2028 يبدو مستبعدا، ويتناقض مع واقع الاقتصاد الوطني والتداعيات التي تركتها المديونية العامة المرتفعة على الاقتصاد المحلي
وأضاف الحموري بان ذلك يتناقض كذلك مع توقعات الموازنة للعام القادم المتعلقة باقتراض نحو 2 مليار دينار لتمويل عجز الموازنة وفوائد خدمة الدين العام مما يعني بأن عجز الدين العام وفوائده سيبقى مستمرا، وبالتالي الحاجة إلى استمرار الاقتراض من أجل ذلك وتراكم في قيمة المديونية.
وأشار الحموري إلى أن ارتفاع الدين العام واستمرار أزمته مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني حيث أنه يحرم الاقتصاد من زيادة النفقات الرأسمالية وتمويل الحكومة للمشروعات المولدة لفرص العمل، إضافة إلى فرض زيادة الضرائب أو على الاقل عدم تخفيضها، مما يعمق في النهاية من مشكلتي البطالة والفقر.
ومن أجل أن يتم الوصول إلى توقعات انخفاض المديونية، أكد الحموري بأنه يجب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي أكثر من 5 % على مدار السنوات القادمة، إلا أن بلوغ نسب النمو هذه على المدى القريب غير ممكنة، حيث أن أحسن التوقعات من مختلف الجهات والمؤسسات في العامين القادمين تتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن بنحو 2.8 %
وأكد الحموري بأن حل مشكلة الدين العام لدينا أردنيا تستدعي العمل على إيجاد" حلول جراحية على مستوى عميق" لملفات شركة الكهرباء وسلطة المياه، إضافة إلى زيادة حجم الانفاق الرأسمالي، والإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وان احتاج ذلك إلى فتح باب " التمويل الشعبي" لهذا المشروع.
وبدوره اتفق المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة مع سابقه بأنه من المستبعد وغير الممكن ان ينخفض إجمالي الدين العام حتى عام 2028 إلى 79 % كما تتوقع الحكومة، ما لم يتم إعادة النظر بالسياسات المالية الحالية التي تعد جزء من معضلة الدين العام التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة
ولفت زوانة بأن هذه التوقعات التي قدمتها الحكومة من دون الديون المترتبة عليها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي تناهز 8 مليارات دينار.
يشار إلى ان وزارة المالية، قامت منذ عام 2021، بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وبين زوانة لـ"الغد" بأنه في ظل حجم الدين العام المرتفع في الأردن، فإن تخفيض معدلاته بهذه النسب المعلنة خلال السنوات الخمس الماضية يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لا تقل عن 15 عاما.
ومن أجل التغلب على مشكلة ارتفاع الدين العام الجاثمة على الاقتصاد المحلي منذ سنوات طويلة، دعا زوانة إلى ضرورة تغيير السياسة المالية القائمة، إضافة إلى تضمين الموازنة العامة مشروعات محفزة للاقتصاد الوطني وزيادة حصة الموازنة الرأسمالية، إلى جانب وجوب معالجة مشكلة مديونية شركتي الكهرباء والمياه الجاثمة على الاقتصاد الأردني منذ سنوات.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل بأن توقعات وزير المالية الخاصة بانخفاض الدين العام في السنوات القادمة طموح كبير لكنه من الصعوبة في مكان أن يتحقق في ظل أرتفاع عجز الدين العام وخدمة الفوائد الخاصة به.
ولفت عقل بأنه قد يكون هناك مراهنة على تخفيض نسبة الدين من خلال تحسين معدلات النمو الاقتصادي أكثر من تخفيض القيمة التراكمية الدين العام، وبأن ذلك يحتاج إلى نسبة نمو على مدار السنوات القادمة تتجاوز 5 %، موضحا بأن تحقيق معدلات نمو بهذه النسب أيضا مستبعدة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسود في المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويرى عقل بأن حل مشكلة الدين العام يجب ان تكون أولوية لصناع القرار الاقتصادي لما لها من مخاطر وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث أنها تحد من قدرته على التحسن والنمو .

MENAFN20122023000072011014ID1107635055

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