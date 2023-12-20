هيئة بث الاحتلال: إسرائيل اقترحت صفقة للإفراج عن الرهائن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية إن " إسرائيل اقترحت صفقة للإفراج عن الرهائن وحماس ترفض مناقشتها دون وقف إطلاق نار كامل."
وأضافت مساء الأربعاء، أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين خطيرين، وتتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.
كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين- بأن الصفقة تشمل
انسحابا جزئيا من بعض المناطق في غزة مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر. - الجزيرة
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