هيئة بث الاحتلال: إسرائيل اقترحت صفقة للإفراج عن الرهائن

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية إن " إسرائيل اقترحت صفقة للإفراج عن الرهائن وحماس ترفض مناقشتها دون وقف إطلاق نار كامل."

وأضافت مساء الأربعاء، أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين خطيرين، وتتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.

كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين- بأن الصفقة تشمل انسحابا جزئيا من بعض المناطق في غزة مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر. - الجزيرة