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مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى

12/20/2023 2:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تأجيل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى.

وقد تم تأجيل التصويت عدة مرات، ويذكر إنه من المقرر حاليًا أن يجري التصويت الخميس مُجددًا.

وتجري مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة قبل التصويت المؤجل، على القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وفقًا لدبلوماسيين. - CNN



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