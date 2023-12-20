مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تأجيل التصويت على قرار بشأن غزة مرة أخرى.
وقد تم تأجيل التصويت عدة مرات، ويذكر إنه من المقرر حاليًا أن يجري التصويت الخميس مُجددًا.
وتجري مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة قبل التصويت المؤجل، على القرار الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وفقًا لدبلوماسيين. - CNN
MENAFN20122023000072011014ID1107635053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.