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جسور حياتية.. تحفيز للعبور والتعايش للمدربة دلال سليمان

12/20/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت الكاتبة السعودية والمدربة في تطوير الذات دلال سليمان إصدارها الأول "جسور حياتية" في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي صدر عن مجموعة تكوين الدولية للطباعة والنشر.
ويتناول الكتاب الحديث عن التحفيز والدعم بالحياة وهو بمقالات وخواطر تلامس حياتنا اليومية بكل مضامينها إيجابا كانت أو سلباً لنتمكن من خلالها العبور بجسور الحياة التي نعيشها.

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