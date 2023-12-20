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التحذير من أدوية تسبب كسورا في العظام - جريدة الوطن السعودية

12/20/2023 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت دراسة صينية حديثة نشرت في مجلة "Sleep Medicine Reviews"، العلاقة بين مهدئات ومنومات محددة، ومخاطر الإصابة بكسور العظام.‏
والمهدئات والمنومات هي أدوية شائعة الاستخدام، لتقليل القلق والتوتر وتحسين نوعية النوم، ومن الممكن تصنيفها إلى 3 أجيال: الباربيتورات وهيدرات الكلورال، والبنزوديازيبينات، والأدوية "زي".
وكشفت نتائج الدراسة، التي أجراها الباحثون في مركز الممارسات والأبحاث الدوائية الآمنة التابع لقسم علم الأدوية والصيدلة في كلية الطب بجامعة هونغ كونغ أن استخدام بعض الأدوية المهدئة والمنومة، كان مرتبطا بشكل معتدل بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، بنسبة تتراوح من 30٪ إلى 40٪.
وأجرى الباحثون مراجعة منهجية، وتحليلا تلويا لتجميع الأدلة الموجودة، وتحديد العلاقة بين استخدام المهدئات وخطر الكسور، وفحصوا 20 دراسة رصدية أجريت في 11 دولة/ منطقة، وشملت أكثر من 6 ملايين فرد.
ووجدت مراجعة الدراسات، أن 18 من أصل 20 دراسة أظهرت وجود ارتباط كبير بين استخدام الأدوية المهدئة والمنومة وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وقدّر التحليل التلوي أن مستخدمي المهدئات والمنومات لديهم خطر أعلى بنسبة 30٪ للإصابة بالكسور مقارنة بغير المستهلكين لها.
وأظهر التحليل المجمّع أن استخدام مهدئات البنزوديازيبينات كان مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32%، وارتبط استخدام الأدوية "زي" بزيادة خطر الإصابة بالكسور في أي موقع في الجسم بنسبة 41%، بينما كان الخطر مشابها لكل من المهدئات والمنومات طويلة المفعول وقصيرة المفعول.
وعلى الرغم من أن الدراسة شابتها قيود مثل التأثيرات المربكة غير المقاسة، إلا أنها تسلط الضوء على الآثار الجانبية النادرة ولكن المحتملة للكسور الناتجة عن استخدام الأدوية المهدئة والمنومة.
ونصحت الدراسة بأن المرضى الذين لديهم خطر أعلى للإصابة بالكسور، مثل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 85 عاما أو أكثر، أو الذين يعيشون بمفردهم، يجب أن توصف لهم المهدئات والمنومات بحذر، كما يجب تقديم الاستشارة المناسبة للمرضى قبل وصف هذه الأدوية، واتخاذ تدابير وقائية لمنع السقوط من قبل مستخدمي المهدئات والمنومات.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، دكتور فرانسيسكو لاي تسز تسون: "نعتقد أنه يجب إجراء تقييم سريري أكثر دقة للمرضى، بناء على ملف تعريف السلامة العام للعوامل المهدئة والمنومة المحددة، قبل إعطاء الوصفة الطبية نظرا للاستخدام المتزايد السائد للمهدئات المنومة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تناولها خارج نطاق النشرة الطبية ".
ونقلت الدراسة عن بيانات الاستهلاك العالمي، أن هناك اتجاها متزايدا للوصفات الطبية المهدئة والمنومة، وخاصة في البلدان والمناطق الغنية الأكثر تقدما، مثل هونج كونج.

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