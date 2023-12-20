Swisscom تنشر تنسيق نطاق شبكة Netcracker لأتمتة نقل بروتوكول الإنترنت

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --أعلنت شركة Netcracker Technolog اليوم أن عميلها القديم Swisscom قد نشر حل تنسيق مجال شبكة Netcracker‏ (NDO) لتحديث مشهد تكنولوجيا المعلومات لشبكة تجميع نقل IP تيرابت الجديدة للمشغل (TITAN). تعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج تحويل برمجيات المصدر المفتوح واسع النطاق في Swisscom لإنشاء بنية رقمية حديثة أكثر مرونة ومواكبة للمستقبل وآلية بتكاليف تشغيلية أقل.

يوفر Netcracker NDO حلاً موحدًا للأتمتة يتضمن مخزونًا في الوقت الفعلي وموحدًا للرؤية الشاملة ومصدرًا واحدًا للحقيقة. كما يوفر تخطيطًا وتصميمًا فعالين للشبكة يسرع عمليات طرح الشبكة وإستوديو تصميم قائمًا على DevOps لدمج الأجهزة الجديدة بسرعة باستخدام نمذجة الموارد غير المرتبطة بالبائعين. يتيح الحل عمليات مؤتمتة للغاية، من إعداد الجهاز إلى التخطيط للطرح، والاكتشاف المادي والمنطقي والتسوية، ويعمل مع أي مزيج من بائعي شبكات النقل. يسمح الحل السحابي الأصلي لشركة Swisscom بمشاركة بيانات جرد TITAN في الوقت الفعلي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة مع أنظمة خارجية متعددة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال.

وسيمنح نشر NDO لشركة Swisscom القدرة على الذهاب إلى السوق بسرعة أكبر، وخفض تكاليف طرح الشبكة وتطويرها وعملياتها وتحسين استقلالية فرقها.

قال Bram Van der Zwet، المهندس المعماري الرئيسي ومدير الشبكات والبنية التحتية في Swisscom: "لقد عملنا عن كثب مع Netcracker على مر السنين ونقدر شراكتنا، مما أدى إلى نجاح الأعمال في مجالات مختلفة". "إن أتمتة شبكة نقل IP الجديدة الخاصة بنا هي مهمة كبيرة ستؤدي إلى عدد من التحسينات عبر الشبكة وتكنولوجيا المعلومات، ويسعدنا أن نتعاون مع Netcracker مرة أخرى".

قال Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker: "إن Swisscom واحدة من أكثر المشغلين ابتكارًا في أوروبا، ونحن فخورون جدًا بالثقة التي وضعوها فينا لنكون جزءًا من شبكة نقل IP الجديدة الخاصة بهم". "مع حل NDO الخاص بنا، نتطلع إلى مساعدة Swisscom على تحقيق نتائج إيجابية للأعمال مع استمرارها في إحداث ثورة في السوق".

حول Netcracker Technology

تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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