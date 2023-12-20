Swisscom تنشر تنسيق نطاق شبكة Netcracker لأتمتة نقل بروتوكول الإنترنت

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- AETOSWire) BUSINESS WIRE --أعلنت شركة Netcracker Technolog اليوم أن عميلها القديم Swisscom قد نشر حل تنسيق مجال شبكة Netcracker (NDO) لتحديث مشهد تكنولوجيا المعلومات لشبكة تجميع نقل IP تيرابت الجديدة للمشغل (TITAN). تعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج تحويل برمجيات المصدر المفتوح واسع النطاق في Swisscom لإنشاء بنية رقمية حديثة أكثر مرونة ومواكبة للمستقبل وآلية بتكاليف تشغيلية أقل.
يوفر Netcracker NDO حلاً موحدًا للأتمتة يتضمن مخزونًا في الوقت الفعلي وموحدًا للرؤية الشاملة ومصدرًا واحدًا للحقيقة. كما يوفر تخطيطًا وتصميمًا فعالين للشبكة يسرع عمليات طرح الشبكة وإستوديو تصميم قائمًا على DevOps لدمج الأجهزة الجديدة بسرعة باستخدام نمذجة الموارد غير المرتبطة بالبائعين. يتيح الحل عمليات مؤتمتة للغاية، من إعداد الجهاز إلى التخطيط للطرح، والاكتشاف المادي والمنطقي والتسوية، ويعمل مع أي مزيج من بائعي شبكات النقل. يسمح الحل السحابي الأصلي لشركة Swisscom بمشاركة بيانات جرد TITAN في الوقت الفعلي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة مع أنظمة خارجية متعددة باستخدام أحدث تقنيات الاتصال.
وسيمنح نشر NDO لشركة Swisscom القدرة على الذهاب إلى السوق بسرعة أكبر، وخفض تكاليف طرح الشبكة وتطويرها وعملياتها وتحسين استقلالية فرقها.
قال Bram Van der Zwet، المهندس المعماري الرئيسي ومدير الشبكات والبنية التحتية في Swisscom: "لقد عملنا عن كثب مع Netcracker على مر السنين ونقدر شراكتنا، مما أدى إلى نجاح الأعمال في مجالات مختلفة". "إن أتمتة شبكة نقل IP الجديدة الخاصة بنا هي مهمة كبيرة ستؤدي إلى عدد من التحسينات عبر الشبكة وتكنولوجيا المعلومات، ويسعدنا أن نتعاون مع Netcracker مرة أخرى".
قال Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker: "إن Swisscom واحدة من أكثر المشغلين ابتكارًا في أوروبا، ونحن فخورون جدًا بالثقة التي وضعوها فينا لنكون جزءًا من شبكة نقل IP الجديدة الخاصة بهم". "مع حل NDO الخاص بنا، نتطلع إلى مساعدة Swisscom على تحقيق نتائج إيجابية للأعمال مع استمرارها في إحداث ثورة في السوق".
حول Netcracker Technology
تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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