تحقق Netcracker وضع Ready For ODA لمحفظتها BSS/OSS

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE --أعلنت شركة Netcracker Technology اليوم أنها واحدة من أوائل البائعين الذين تم اعتمادهم على أنهم Ready for ODA من قِبل منتدى TM.توفر البنية الرقمية المفتوحة (ODA) الإطار وكتل بناء البرمجيات القابلة للتشغيل المتبادل لمساعدة المشغلين على تسريع نمو الأعمال وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

تعتمد منصة Netcracker الرقمية ، التي تضم مجموعة من مكونات تكنولوجيا المعلومات الحديثة السحابية الأصلية بما في ذلك BSS الرقمي وOSS الرقمية ، على مبادئ ODA. من خلال ODA وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والذكاء الاصطناعي ، تساعد منصة Netcracker الرقمية مزودي خدمات الاتصالات (CSPs) على تقديم خدمات جديدة بسرعة إلى السوق، وتبسيط النظم الإيكولوجية العالمية من خلال شراكات خالية من اللمس وتحسين التكاليف من خلال الأتمتة القائمة على المقاصد.

حققت Netcracker التميز في Ready for ODA من خلال المشاركة في عملية تقييم صارمة تركز على المبادئ الرئيسية لمنتجاتها وحلولها، بما في ذلك المساهمات في ODA وعمليات التنفيذ في العالم الحقيقي.

قال George Glass، رئيس قسم التكنولوجيا في TM Forum: "تعد ODA خطوة مهمة نحو تطوير صناعة الاتصالات، ويسرنا أن نرى أن البائعين مثل Netcracker يلتزمون بتزويد عملائها بالمنتجات التي ستساعدهم على النجاح في تحولاتهم الرقمية". "حصلوا على وضع Ready for ODA لمجموعة منتجات BSS/OSS الرقمية الخاصة بهم، فإننا نعلم أن Netcracker ستواصل دورها الحاسم في مناصرة صناعة مرنة تدعم الرقمنة بدرجة أولى".

قال Bob Titus، رئيس قسم التكنولوجيا في Netcracker: "يحتاج عملاؤنا إلى خفة الحركة من خلال هياكل مفتوحة ومرنة تمكن من تقديم خدمات جديدة بسرعة وتجارب محسنة وتكاليف أقل". "نحن فخورون بأن نكون من أوائل المتبنين لـ ODA ونحن نسعى جاهدين لمواصلة تقديم المنتجات والحلول التي تدعم عملائنا وأهداف الأعمال والأهداف التقنية الخاصة بهم".

حول Netcracker Technology ،

تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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