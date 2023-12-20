تحقق Netcracker وضع Ready For ODA لمحفظتها BSS/OSS

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE --أعلنت شركة Netcracker Technology اليوم أنها واحدة من أوائل البائعين الذين تم اعتمادهم على أنهم Ready for ODA من قِبل منتدى TM.توفر البنية الرقمية المفتوحة (ODA) الإطار وكتل بناء البرمجيات القابلة للتشغيل المتبادل لمساعدة المشغلين على تسريع نمو الأعمال وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
تعتمد منصة Netcracker الرقمية ، التي تضم مجموعة من مكونات تكنولوجيا المعلومات الحديثة السحابية الأصلية بما في ذلك BSS الرقمي وOSS الرقمية ، على مبادئ ODA. من خلال ODA وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والذكاء الاصطناعي ، تساعد منصة Netcracker الرقمية مزودي خدمات الاتصالات (CSPs) على تقديم خدمات جديدة بسرعة إلى السوق، وتبسيط النظم الإيكولوجية العالمية من خلال شراكات خالية من اللمس وتحسين التكاليف من خلال الأتمتة القائمة على المقاصد.
حققت Netcracker التميز في Ready for ODA من خلال المشاركة في عملية تقييم صارمة تركز على المبادئ الرئيسية لمنتجاتها وحلولها، بما في ذلك المساهمات في ODA وعمليات التنفيذ في العالم الحقيقي.
قال George Glass، رئيس قسم التكنولوجيا في TM Forum: "تعد ODA خطوة مهمة نحو تطوير صناعة الاتصالات، ويسرنا أن نرى أن البائعين مثل Netcracker يلتزمون بتزويد عملائها بالمنتجات التي ستساعدهم على النجاح في تحولاتهم الرقمية". "حصلوا على وضع Ready for ODA لمجموعة منتجات BSS/OSS الرقمية الخاصة بهم، فإننا نعلم أن Netcracker ستواصل دورها الحاسم في مناصرة صناعة مرنة تدعم الرقمنة بدرجة أولى".
قال Bob Titus، رئيس قسم التكنولوجيا في Netcracker: "يحتاج عملاؤنا إلى خفة الحركة من خلال هياكل مفتوحة ومرنة تمكن من تقديم خدمات جديدة بسرعة وتجارب محسنة وتكاليف أقل". "نحن فخورون بأن نكون من أوائل المتبنين لـ ODA ونحن نسعى جاهدين لمواصلة تقديم المنتجات والحلول التي تدعم عملائنا وأهداف الأعمال والأهداف التقنية الخاصة بهم".
حول Netcracker Technology ،
تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعد حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN20122023004146001356ID1107635038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.