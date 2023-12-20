حافظوا على كفاءة أنظمة تكييف إل جي لديكم عبر منحها العناية اللازمة في نهاية العام

(MENAFN
- AETOSWire) ليس هناك أسوأ من نسيان صيانة أجهزتنا في الوقت المناسب وتذكُّرنا بعد فوات الأوان، كما يحدث مع جهاز إنذار الدخان الذي يحتاج إلى بطاريات جديدة أو سيارتنا التي تحتاج إلى تجديد سائل الفرامل. الوقاية ببساطة هي دائماً أفضل من العلاج. وهو درس تتذكره شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مع اقتراب نهاية كل عام، حيث تنصح بإجراء الصيانة السنوية التي تحافظ على أداء أنظمة التكييف بأفضل حالاته قبل أن يحين موعد احتياجكم إليها بشدة.
صُممت مكيفات "إل جي" لتدوم لفترة طويلة ولتواكب أصعب الظروف المناخية. وتعتبر المكيفات المنفصلة الاستوائية ذات المحرك العاكس الحل الأفضل للمناخ الصحراوي حيث تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة والإمكانات القوية. وتعمل مكيفات LG DUALCOOL ذات الدورة العكسية وسعة 3 طن والضاغط العاكس المزدوج من "إل جي" على توفير حوالي 65% من الطاقة وتبريد منزلكم بسرعة أعلى بنسبة 60% مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية. وتعمل ضمن درجات الحرارة القصوى حتى 65 درجة مئوية، وتتميز أيضاً بوضع النوم المريح مع تدفق الهواء غير المباشر والمؤقت والهواء اللطيف، وتتضمن تقنية Gold Fin المقاومة للتآكل التي تسهم بتعزيز المتانة.
تستطيع المكيفات المزودة بتقنية ThinQ أن تجعل أي منزلاً الأذكى على الإطلاق، من خلال التطبيق الذكي الذي يسهل التحكم بالمكيف من أي مكان باستخدام جهاز مزود بتقنية الاتصال بشبكة Wi-Fi، حتى لو لم تكونوا متواجدين بالمنزل ونسيتم إيقاف تشغيله قبل خروجكم بسرعة. ويلعب التطبيق دوراً أساسياً بالنسبة لصيانة ورعاية المكيف، ففي حال كنتم تسيئون استخدام جهازكم أو إن كنتم بحاجة إلى إصلاح عطل ما، سيقوم ThinQ بإعلامكم ومشاركتكم الحلول المناسبة قبل حدوث المشاكل.
وبمجرد تسجيل مكيفكم على تطبيق Smart ThinQ، سيقوم تلقائياً بإجراء فحص تشخيصي للتأكد من تركيبه بشكل صحيح، مما يضمن ذكاءه بما يكفي للعناية بنفسه. كما يوفر التطبيق تقريراً كاملاً عن استخدامكم اليومي والأسبوعي ويحلل مستويات استهلاك الطاقة ويتعلم روتينكم ويوفر اقتراحات لتحسين نظام حياتكم اليومية.
تتميز مكيفات "إل جي" بكونها صديقة للبيئة وغنية بالمزايا المتطورة والتصاميم المدروسة، إضافةً إلى كونها مجهزة لمساعدتكم على التنفس بشكل أسهل في المنزل بفضل تقنيات الحد من الحساسية مثل مرشحات HEPA (الهواء النظيف والخالي من الجسيمات) المدمجة والتي تلتقط جزيئات الغبار والأوساخ المسببة للحساسية، مما يضمن الراحة الدائمة لكم ولضيوفكم.
ومع ذلك، التقنيات المتطورة وحدها ليست قادرة على إطالة عمر المكيّف. وهنا يأتي دور الصيانة الدورية التي تسهم بتعزيز مستوى أداء نظام التكييف لديكم، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى وتشمل ضمان أقصى قدر من كفاءة استهلاك الطاقة ومستويات الراحة المحسنة. وما عليكم سوى اتباع هذه التعليمات البسيطة للحفاظ على أداء المكيف بأفضل حالاته:
تنظيف المنطقة المحيطة بأنظمة التبريد: يمكن أن يؤدي الغبار المتجمّع حول المكيف إلى انسداد الفلتر وأضرار أخرى. ويضمن الحفاظ على نظافة المنطقة المحيطة بالمكيف عمله بكفاءة واستمراريته لفترة أطول.
الانتباه إلى أنابيب التهوية: يمكن أن تسبب أنابيب الهواء غير النظيفة والتي لم تتم صيانتها العديد من الشاكل غير المرغوب بها لأصحاب المنازل مع مرور الوقت، وتشمل درجات الحرارة المتقلبة والرطوبة وارتفاع الفواتير والروائح الكريهة. إضافةً إلى ذلك، سيؤثر أي تسرّب في أنابيب المكيف سلباً على أداء التدفئة والتهوية والتكييف. وفي حال ظهور هذه المشكلات، يجب القيام بفحص المكيفات وتنظيفها من قبل متخصص في أسرع وقت ممكن.
احصلوا على خدمات صيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف السنوية الاحترافية: أفضل نصيحة لمنع حدوث أي أضرار جسيمة في نظام التكييف هي الالتزام بفحوصات الصيانة السنوية وربما حتى نصف السنوية.
تغيير فلاتر الهواء بانتظام: يُعتبر تغيير فلاتر الهواء عند الحاجة وفقاً لتوصيات الشركة المُصنّعة من الطرق الفعالة جداً للحفاظ على جهاز التدفئة والتهوية والتكييف في أفضل حالاتها مع جودة هواء داخلية عالية.
الغسيل كل شهرين: للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين. اغسلوا الفلتر بالماء الفاتر أو استخدموا منظفاً خفيفاً لإزالة الأوساخ العنيدة. وجففوا الفلتر بعد غسله بالماء في الظل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. ويمكنكم استخدام وظيفة التنظيف التلقائي لإدارة تكييف الهواء لديكم براحة أكبر، حيث تقوم هذه الوظيفة بتجفيف الجزء الداخلي من مكيف الهواء تلقائياً عند إيقاف تشغيله.
تعرفوا على المزيد حول مكيفات "إل جي" عبر زيارة:
نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء
تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .
MENAFN20122023004146001356ID1107635036