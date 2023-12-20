حافظوا على كفاءة أنظمة تكييف إل جي لديكم عبر منحها العناية اللازمة في نهاية العام

MENAFN - AETOSWire) ليس هناك أسوأ من نسيان صيانة أجهزتنا في الوقت المناسب وتذكُّرنا بعد فوات الأوان، كما يحدث مع جهاز إنذار الدخان الذي يحتاج إلى بطاريات جديدة أو سيارتنا التي تحتاج إلى تجديد سائل الفرامل. الوقاية ببساطة هي دائماً أفضل من العلاج. وهو درس تتذكره شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مع اقتراب نهاية كل عام، حيث تنصح بإجراء الصيانة السنوية التي تحافظ على أداء أنظمة التكييف بأفضل حالاته قبل أن يحين موعد احتياجكم إليها بشدة.

صُممت مكيفات "إل جي" لتدوم لفترة طويلة ولتواكب أصعب الظروف المناخية. وتعتبر المكيفات المنفصلة الاستوائية ذات المحرك العاكس الحل الأفضل للمناخ الصحراوي حيث تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة والإمكانات القوية. وتعمل مكيفات LG DUALCOOL ذات الدورة العكسية وسعة 3 طن والضاغط العاكس المزدوج من "إل جي" على توفير حوالي 65% من الطاقة وتبريد منزلكم بسرعة أعلى بنسبة 60% مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية. وتعمل ضمن درجات الحرارة القصوى حتى 65 درجة مئوية، وتتميز أيضاً بوضع النوم المريح مع تدفق الهواء غير المباشر والمؤقت والهواء اللطيف، وتتضمن تقنية Gold Fin المقاومة للتآكل التي تسهم بتعزيز المتانة.

تستطيع المكيفات المزودة بتقنية ThinQ أن تجعل أي منزلاً الأذكى على الإطلاق، من خلال التطبيق الذكي الذي يسهل التحكم بالمكيف من أي مكان باستخدام جهاز مزود بتقنية الاتصال بشبكة Wi-Fi، حتى لو لم تكونوا متواجدين بالمنزل ونسيتم إيقاف تشغيله قبل خروجكم بسرعة. ويلعب التطبيق دوراً أساسياً بالنسبة لصيانة ورعاية المكيف، ففي حال كنتم تسيئون استخدام جهازكم أو إن كنتم بحاجة إلى إصلاح عطل ما، سيقوم ThinQ بإعلامكم ومشاركتكم الحلول المناسبة قبل حدوث المشاكل.

وبمجرد تسجيل مكيفكم على تطبيق Smart ThinQ، سيقوم تلقائياً بإجراء فحص تشخيصي للتأكد من تركيبه بشكل صحيح، مما يضمن ذكاءه بما يكفي للعناية بنفسه. كما يوفر التطبيق تقريراً كاملاً عن استخدامكم اليومي والأسبوعي ويحلل مستويات استهلاك الطاقة ويتعلم روتينكم ويوفر اقتراحات لتحسين نظام حياتكم اليومية.

تتميز مكيفات "إل جي" بكونها صديقة للبيئة وغنية بالمزايا المتطورة والتصاميم المدروسة، إضافةً إلى كونها مجهزة لمساعدتكم على التنفس بشكل أسهل في المنزل بفضل تقنيات الحد من الحساسية مثل مرشحات HEPA (الهواء النظيف والخالي من الجسيمات) المدمجة والتي تلتقط جزيئات الغبار والأوساخ المسببة للحساسية، مما يضمن الراحة الدائمة لكم ولضيوفكم.

ومع ذلك، التقنيات المتطورة وحدها ليست قادرة على إطالة عمر المكيّف. وهنا يأتي دور الصيانة الدورية التي تسهم بتعزيز مستوى أداء نظام التكييف لديكم، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى وتشمل ضمان أقصى قدر من كفاءة استهلاك الطاقة ومستويات الراحة المحسنة. وما عليكم سوى اتباع هذه التعليمات البسيطة للحفاظ على أداء المكيف بأفضل حالاته:

تنظيف المنطقة المحيطة بأنظمة التبريد: يمكن أن يؤدي الغبار المتجمّع حول المكيف إلى انسداد الفلتر وأضرار أخرى. ويضمن الحفاظ على نظافة المنطقة المحيطة بالمكيف عمله بكفاءة واستمراريته لفترة أطول.الانتباه إلى أنابيب التهوية: يمكن أن تسبب أنابيب الهواء غير النظيفة والتي لم تتم صيانتها العديد من الشاكل غير المرغوب بها لأصحاب المنازل مع مرور الوقت، وتشمل درجات الحرارة المتقلبة والرطوبة وارتفاع الفواتير والروائح الكريهة. إضافةً إلى ذلك، سيؤثر أي تسرّب في أنابيب المكيف سلباً على أداء التدفئة والتهوية والتكييف. وفي حال ظهور هذه المشكلات، يجب القيام بفحص المكيفات وتنظيفها من قبل متخصص في أسرع وقت ممكن.احصلوا على خدمات صيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف السنوية الاحترافية: أفضل نصيحة لمنع حدوث أي أضرار جسيمة في نظام التكييف هي الالتزام بفحوصات الصيانة السنوية وربما حتى نصف السنوية.تغيير فلاتر الهواء بانتظام: يُعتبر تغيير فلاتر الهواء عند الحاجة وفقاً لتوصيات الشركة المُصنّعة من الطرق الفعالة جداً للحفاظ على جهاز التدفئة والتهوية والتكييف في أفضل حالاتها مع جودة هواء داخلية عالية.الغسيل كل شهرين: للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين. اغسلوا الفلتر بالماء الفاتر أو استخدموا منظفاً خفيفاً لإزالة الأوساخ العنيدة. وجففوا الفلتر بعد غسله بالماء في الظل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. ويمكنكم استخدام وظيفة التنظيف التلقائي لإدارة تكييف الهواء لديكم براحة أكبر، حيث تقوم هذه الوظيفة بتجفيف الجزء الداخلي من مكيف الهواء تلقائياً عند إيقاف تشغيله.

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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء

تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .