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350 شتلة في صامطة

12/20/2023 2:17:32 PM
(MENAFN- Al Watan) غرست أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة صامطة، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 350 شتلة في عدد من المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التحديات البيئية، والعمل على زيادة المساحات الخضراء.
وأوضح رئيس بلدية صامطة، المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن المبادرة التي نفذت بالتعاون مع مركز مكافحة التصحر بجازان، وفريق الهلال الأحمر السعودي، وفريق البحث والإنقاذ، ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات، وتهدف لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة والتوازن البيئي، وتقليل آثار التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة في المملكة.
يُذكر أن المبادرة، التي تم تنفيذها في مقر البلدية وحديقة ذوي الهمم والحزام الجنوبي والجزر الوسطية بشوارع المحافظة، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة، والحد من ظاهرة التصحر.

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