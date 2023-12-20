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متحف مختلف في مقتنياته

12/20/2023 2:17:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تزخر منطقة جازان بالعديد من المتاحف التراثية، ولكن متحف محمد التاريخي لحضارات جازان للدكتور علي عواجي متحف مختلف في مقتنياته.
يضم المتحف عددا من القطع مقسمة حسب العصور التاريخية، لتعيش فيه متعة قراءة تاريخ البشر عبر السنين، منها العصر الحجري والعصر المتوسط والحديث، من الأدوات الزراعية والصناعية والحربية والطب والأواني الفخارية والحجرية والحلي والزينة المتعددة الأشكال والأحجام.
ومن خلال هذا المتحف، أقف أمام العقل البشري المعجزة الذي ابتكر احتياجاته منذ ذلك العصر ((المطبق بالصمت))، وترجم المشاعر والأحاسيس بالصور، وعبر عنها بالنقش والتنقيط.. عزف الليل نديا، وانطلق الصباح ضحوكا، وعاش يبحث ماذا خلف الأفق.
أقف أمام تاريخ وحضارة أمم متعددة وضعت بصمة أسلوب حياة الإنسان في منطقة جازان العريقة، وهو أسلوب يستحق قراءة من تلك الحقبة الموغلة بالقدم حتى هذه اللحظة.
تبادر السؤال والإجابة بمخيلتي، ليستقر بين المعلوم والمجهول: هل الإنسان ابتكر احتياجاته المادية أولا ثم انبثق منها اللامادي أم العكس؟.
التاريخ البشري قادر على الفصل بينهما، فالإنسان ابتكر احتياجاته من الصور المحيطة به، وكما قلت سابقا: كل فكرة مبتكرة لها صورة أخرى في مكان ما، فلا يمكن للإنسان أن يبتكر شيئا من العدم، ثم جاءت التسمية مشتقة من الطبيعة التي هيأها الله، ليتمكن الإنسان من أداء رسالة الخلافة في الأرض.
وطننا يزخر بالتراث والتاريخ والثقافة والعلم، ومتحف محمد الحضاري بجازان يجسد تاريخ منطقة في وطن علم في رأسه نار.
شكرا للدكتور علي عواجي على هذا الجهد الذي بذله منذ عقدين من الزمن، لجمع الآثار التاريخية في المنطقة، والسعي قدما لتعريف الأجيال القادمة بالتاريخ البشري لمنطقة جازان.

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