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فن إدارة المبدعين

12/20/2023 2:17:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر إدارة المبدعين من التحديات الفريدة التي تتطلب نهجًا مختلفًا مقارنةً بإدارة الفرق الأخرى، حيث يتمتع المبدعون بأنماط تفكير متنوعة وقد لا يزدهرون إلا في البيئات التي تعزز الابتكار والتعبير، هنا سألفت نظرك إلى مفاتيح مهمة في فن إدارة المبدعين، والذين يتفوقون بطبيعة الحال في توليد أفكار متعددة واستكشاف إمكانيات تتجاوز الحدود التقليدية، وذلك لأن لديهم القدرة على ربط المفاهيم التي لا يبدو للآخرين أن هناك ترابطًا ما بينها، وهذه هي سمة مشتركة بين العقول الإبداعية، كما يتمتع المبدعون بالقدرة على تكييف تفكيرهم واعتماد منظورات جديدة بمرونة أكثر من غيرهم من الأفراد.
قبل كل شيء ومن فهمك للمبدعين الذين تديرهم ستلاحظ الدافعية الداخلية والاستقلالية بشكل واضح جدًا وهي باختصار:
الدافعية الداخلية: من أقوى المؤثرات التي تحرك المبدعين هي الدوافع الداخلية مثل التعبير عن الذات والتفوق وتحقيق الرضا الشخصي.
الاستقلالية: منح المبدعين الاستقلالية في عملهم يسمح لهم باستكشاف أفكارهم وتولي مسؤولية مهامهم وتقديم أفضل إنتاج لهم، وإن كان لا بد من جلسات العصف الذهني- التي لا أفضّلها- إلا أنّ الاستقلالية تجعل الفكرة التي يقدمها المبدع تحمل طابعًا فريدًا،
ولذلك قد يكون من الصعب على بعض المديرين إيصال فكرة أنه عليك أن تلغي ذاتك في إنتاجك للأفكار المطلوبة للعمل، ولكن المدير الإبداعي ذا الكفاءة العالية قد يزرع هذه الثقافة عند أعضاء فريقه وبكل تقبّل منهم.
لا يوجد ملخص تنفيذي؟ لا يوجد فكرة إبداعية ناجحة.
يحتاج المبدعين إلى ((بريف)) يحتوي على أهداف محددة وإرشادات واضحة مما يساعدهم في تكوين رؤية واضحة عن المشروع لتوجيه طاقاتهم نحو العمل عليه بشكل فعال، كما ينبغي أن يتضمن إرشادات مرنة تسمح لهم بالاستكشاف مع التوافق، طبعًا مع أهداف المشروع والنطاق والقيود المحددة، لذا لا يكون عذرًا كافيًا أن العميل لم يوفر المتطلبات، بل على المدير صياغتها وتجهيزها قبل إعطاء المهمة للفريق.
المبدعون يعتمدون على العقل اللاواعي!
لا تنس أن استخدام العقل اللاواعي ما هو إلا عملية تجري بشكل غير مباشر ولا تحكمها قوانين صارمة، صحيح قد يستغرق الأمر بعض الوقت لظهور الأفكار والإبداعات الجديدة، لذلك يجب أن تكون مرنًا في إعطائهم المساحة للتجارب والاستكشاف - ليس على حساب وقت العميل طبعًا - و قد يكون انتقالهم ما بين المشاريع والمهام بعد تلقيهم للطلب، مشجعًّا أكثر على الخروج بأفكار فريدة، حيث يكون تركيزهم على مشروع أو مهمة أخرى مساعدًا لعقلهم اللاواعي لإنتاج أفكار للمشروع والمهمة الأولى، القليل من المديرين يستوعب هذه العملية بل إن البعض لا يهتم لهذا الأمر، لكنّه هو السر وراء بعض الأفكار العظيمة التي نراها حولنا.
تذكّر أن إدارة المبدعين تتطلب نهجًا متخصصًا يعترف بأساليب التفكير والدوافع الفريدة لديهم وحاجتهم إلى الاستقلالية، ومن خلال إيجاد بيئة داعمة وتحديد أهداف واضحة، واعتماد نهج التدريب وتعزيز ثقافة الابتكار، لذا اقرأ أكثر وكن مطّلعًا على الجوانب الإدارية التي تخص إدارة هذا النوع من الفرق، حيث إنه من خلال الوعي بالجوانب الإبداعية يمكن لمديري المشاريع والمديرين الإبداعيين استخدام كامل إمكانات الفرق الإبداعية، كما أنَّ فهم تفاصيل فريقك باختلاف أنماط تفكيرهم يساهم في نجاح المشاريع بشكل عام ويحقق رضا الفرد والفريق أولًا، والعميل ثانيًا.

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