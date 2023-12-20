كويكر تسحب منتجاتها من الأسواق لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا

(MENAFN
- Al Watan) سحبت شركة "كويكر" الأميركية العديد من منتجات الشوفان، بما فيها ألواح الجرانولا، من الأسواق قائلة إن الأطعمة قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا.
ويمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الحمى والإسهال والغثيان والقيء وآلام في المعدة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض البكتيري قاتلا.
كما قالت شركة "كويكر"، المملوكة لمجموعة "بيبسيكو" في بيان صحفي إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات بالسالمونيلا المرتبطة بمنتجات الجرانولا التي تم سحبها.
وقد شملت القائمة الكاملة للأطعمة التي تم سحبها، حبوب الشوفان والجرانولا وألواح سكاكر كويكر،
تباع أيضا في خلطات الوجبات الخفيفة من مجموعة "بيبسيكو".
وقالت كويكر:إن المنتجات المتضررة تم بيعها في جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأميركية بالخارج.
وتطلب الشركة من العملاء الذين لديهم منتجات تم سحبها التخلص منها والاتصال بخط دعم العملاء أو زيارة موقع الاستدعاء للحصول على مزيد من المعلومات واستعادة التكاليف.
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