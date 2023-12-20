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كويكر تسحب منتجاتها من الأسواق لتلوثها ببكتيريا السالمونيلا

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سحبت شركة "كويكر" الأميركية العديد من منتجات الشوفان، بما فيها ألواح الجرانولا، من الأسواق قائلة إن الأطعمة قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا.
ويمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الحمى والإسهال والغثيان والقيء وآلام في المعدة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض البكتيري قاتلا.

كما قالت شركة "كويكر"، المملوكة لمجموعة "بيبسيكو" في بيان صحفي إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات بالسالمونيلا المرتبطة بمنتجات الجرانولا التي تم سحبها.

وقد شملت القائمة الكاملة للأطعمة التي تم سحبها، حبوب الشوفان والجرانولا وألواح سكاكر كويكر،

تباع أيضا في خلطات الوجبات الخفيفة من مجموعة "بيبسيكو".

وقالت كويكر:إن المنتجات المتضررة تم بيعها في جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأميركية بالخارج.

وتطلب الشركة من العملاء الذين لديهم منتجات تم سحبها التخلص منها والاتصال بخط دعم العملاء أو زيارة موقع الاستدعاء للحصول على مزيد من المعلومات واستعادة التكاليف.

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