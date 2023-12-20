سبب جديد لمرض السكري من النوع الثاني

(MENAFN
- Al Watan) يعاني أكثر من نصف مليار شخص في أنحاء العالم من مرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك لا يزال الباحثون لا يعرفون السبب وراء انهيار الحالة في وظيفة الأنسولين، فقد تمكن باحثون من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة من كشف الستار الجزيئي عن سبب توقف الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، عن العمل بتأثيره الكامل.
وحصل الباحث الرئيسي، جوناثان ستاملر، على استحسان واسع النطاق لاكتشافه S-nitrosylation، وهي العملية التي تحول أكسيد النيتريك (NO) إلى جزيء مراسل موجود في كل مكان قادر على مشاركة المعلومات بين الخلايا. إنه مثل وضع ختم على الرسالة، حيث يتم إنتاج أكسيد النيتريك في جميع أنواع الخلايا والأنسجة تقريبًا، ويلعب دورًا حاسمًا في عمل الجهاز العصبي، والجهاز المناعي، وفي تمدد الأوعية الدموية. علاوة على ذلك، فقد وجد بشكل متزايد أن خلل تنظيم بروتين S-nitrosylation يرتبط بعدد من الحالات الصحية، مثل التصلب المتعدد، ومرض باركنسون، ومرض الخلايا المنجلية، والربو.
التمثيل الغذائي
في الآونة الأخيرة فقط، لم يتم ربط NO بجوانب التمثيل الغذائي في الجسم، وكان ستاملر وزملاؤه يشتبهون سابقًا في أن دور NO يتم التغاضي عنه في بعض أنواع مرض السكري، والآن لديهم الأدلة التي تدعم فرضيتهم، حيث اكتشف الفريق في Case Western Reserve إنزيمًا جديدًا يسمى SCAN (النيتروزيلاز بمساعدة SNO-CoA)، والذي يلعب دورًا في S-nitrosylation. فهو يساعد على ربط NO بالبروتينات المستهدفة، مثل مستقبلات الأنسولين.
وفي نماذج الفئران المصابة بالسكري، وجد ستاملر وزملاؤه أنه عندما تم تثبيط SCAN، لم تظهر على الحيوانات الأعراض التقليدية.
تشير النتائج مجتمعة إلى أن مرض السكري من النوع الثاني قد يكون مدفوعًا بالوفرة الزائدة من NO المرتبط بالبروتينات مثل الأنسولين. وبالتالي فإن أي إنزيمات، مثل SCAN، تعمل على ربط NO بمستقبلاتها، يمكن أن تكون أهدافًا مفيدة في الأبحاث المستقبلية.
حجب إنزيم SCAN
ويأمل ستاملر أنه من خلال حجب إنزيم SCAN، قد يتمكن العلماء من إيجاد علاجات جديدة لبعض أنواع مرض السكري على الأقل، ومع ذلك، فإن مرض السكري من النوع الأول ينجم عن النقص الكبير في إنتاج الأنسولين، وربما يتطلب هذا وسيلة مختلفة للعلاج. ويقول ستاملر: "هنا، نكتشف إنزيمًا يضع أكسيد النيتريك على مستقبل الأنسولين للتحكم في الأنسولين. النشاط الزائد للإنزيم يسبب مرض السكري. ولكن هناك حالة لأن العديد من الإنزيمات تضع أكسيد النيتريك على العديد من البروتينات، وبالتالي علاجات جديدة للعديد من الأمراض".
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