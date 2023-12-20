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سبب جديد لمرض السكري من النوع الثاني

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني أكثر من نصف مليار شخص في أنحاء العالم من مرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك لا يزال الباحثون لا يعرفون السبب وراء انهيار الحالة في وظيفة الأنسولين، فقد تمكن باحثون من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة من كشف الستار الجزيئي عن سبب توقف الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، عن العمل بتأثيره الكامل.
وحصل الباحث الرئيسي، جوناثان ستاملر، على استحسان واسع النطاق لاكتشافه S-nitrosylation، وهي العملية التي تحول أكسيد النيتريك (NO) إلى جزيء مراسل موجود في كل مكان قادر على مشاركة المعلومات بين الخلايا. إنه مثل وضع ختم على الرسالة، حيث يتم إنتاج أكسيد النيتريك في جميع أنواع الخلايا والأنسجة تقريبًا، ويلعب دورًا حاسمًا في عمل الجهاز العصبي، والجهاز المناعي، وفي تمدد الأوعية الدموية. علاوة على ذلك، فقد وجد بشكل متزايد أن خلل تنظيم بروتين S-nitrosylation يرتبط بعدد من الحالات الصحية، مثل التصلب المتعدد، ومرض باركنسون، ومرض الخلايا المنجلية، والربو.
التمثيل الغذائي
في الآونة الأخيرة فقط، لم يتم ربط NO بجوانب التمثيل الغذائي في الجسم، وكان ستاملر وزملاؤه يشتبهون سابقًا في أن دور NO يتم التغاضي عنه في بعض أنواع مرض السكري، والآن لديهم الأدلة التي تدعم فرضيتهم، حيث اكتشف الفريق في Case Western Reserve إنزيمًا جديدًا يسمى SCAN (النيتروزيلاز بمساعدة SNO-CoA)، والذي يلعب دورًا في S-nitrosylation. فهو يساعد على ربط NO بالبروتينات المستهدفة، مثل مستقبلات الأنسولين.
وفي نماذج الفئران المصابة بالسكري، وجد ستاملر وزملاؤه أنه عندما تم تثبيط SCAN، لم تظهر على الحيوانات الأعراض التقليدية.
تشير النتائج مجتمعة إلى أن مرض السكري من النوع الثاني قد يكون مدفوعًا بالوفرة الزائدة من NO المرتبط بالبروتينات مثل الأنسولين. وبالتالي فإن أي إنزيمات، مثل SCAN، تعمل على ربط NO بمستقبلاتها، يمكن أن تكون أهدافًا مفيدة في الأبحاث المستقبلية.
حجب إنزيم SCAN
ويأمل ستاملر أنه من خلال حجب إنزيم SCAN، قد يتمكن العلماء من إيجاد علاجات جديدة لبعض أنواع مرض السكري على الأقل، ومع ذلك، فإن مرض السكري من النوع الأول ينجم عن النقص الكبير في إنتاج الأنسولين، وربما يتطلب هذا وسيلة مختلفة للعلاج. ويقول ستاملر: "هنا، نكتشف إنزيمًا يضع أكسيد النيتريك على مستقبل الأنسولين للتحكم في الأنسولين. النشاط الزائد للإنزيم يسبب مرض السكري. ولكن هناك حالة لأن العديد من الإنزيمات تضع أكسيد النيتريك على العديد من البروتينات، وبالتالي علاجات جديدة للعديد من الأمراض".

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