Wednesday, 20 December 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عظم فك يشرح تطور أكبر الحيتان

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أذهل الباحثون منذ فترة طويلة كيف أصبحت الحيتان ضخمة، لكن الفجوة في سجلها الأحفوري لم تترك سوى القليل من الأدلة الثمينة للتوصل إلى إجابة محددة، قام باحثون بتأريخ أحفورة حوت بلا أسنان تعود إلى حوالي 19 مليون سنة، يقول الباحثون أن البقايا، المسماة NMV P218462، تنتمي إلى مخلوق ذو دم دافئ يصل طوله إلى 9 أمتار، وهو نفس حجم حيتان المنك الحديثة تقريبًا، ويتراوح عمره ما بين 21.12 إلى 16.9 مليون سنة.
حيتان بلا أسنان
حيتان البالين عديمة الأسنان (mysticetes) هي مجموعة من الثدييات التي أنتجت في النهاية أكبر حيوان معروف على الإطلاق يزين عالمنا: الحيتان الزرقاء، التي يصل طولها إلى 29.9 مترًا (98 قدمًا)، وتشير الأبحاث السابقة إلى أن النقص الغامض في وجود الحيتان الصغيرة في السجلات الأحفورية منذ حوالي 4 ملايين سنة قد يحمل دليلاً على الحجم الحالي للعديد من الأنواع الأكبر حجمًا، حيث يُعزى اختفاء الوحوش الأقل حجمًا إلى العصر الجليدي الذي ربما أجبر الحيتان على الهجرة. بمرور الوقت، كانت الحيتان الأكبر حجمًا أكثر نجاحًا في البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الرحلات، مفضلة زيادة الحجم.
نصف الكرة الشمالي
كان التحليل الجديد الذي أجراه عالم الحفريات من متحف فيكتوريا في أستراليا، جيمس رول وزملاؤه، يعتمد فقط على حفريات نصف الكرة الشمالي، مما يجعل الجدول الزمني للنظرية مثيرًا للإشكالية، وتم اكتشاف الحفرية من ضفة نهر موراي في جنوب أستراليا عام 1921. وإلى جانب العينات الجنوبية الأخرى من بيرو، يشير NMV P218462 إلى أن حيتان نصف الكرة الجنوبي اتخذت مجلة مختلفة عن العملقة.
وحققت الأنواع الجنوبية أحجامًا كبيرة نسبيًا في وقت مبكر، ربما نتيجة لزيادة الإنتاجية الإقليمية"، كما أوضح رول وفريقه في ورقتهم البحثية، ويُظهر تحليلهم لحجم جسم حوت البالين عبر الزمن أن حيتان نصف الكرة الجنوبي كانت دائمًا أكبر من تلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي.
الإنتاجية الموسمية
تعتمد حيتان البالين الحديثة على الإنتاجية الموسمية العالية للتيار القطبي الجنوبي (ACC)، ولذلك ربما ليس من قبيل الصدفة أن الحيتان البالينية المسننة وعديمة الأسنان تطورت لأول مرة بأحجام أكبر في الجنوب، حيث تزامنت أقدم الأنواع ذات الأجسام الكبيرة مع إنشاء منطقة ACC البدائية والتجلد في القطب الجنوبي والنظم البيئية القطبية المنتجة موسميًا حوالي 36-33 عامًا، منذ مليون سنة.
النظام الغذائي للحيتان الحديثة
ظهر الكريل هو جزء كبير من النظام الغذائي للحيتان الحديثة، قبل بداية عصر النيوجين منذ حوالي 23.03 مليون سنة، مما قد يكون قد سمح لهم بزيادة حجمهم، ثم قامت تسونامي فضلات الحيتان بتخصيب المزيد من العوالق التي غذت المزيد من الكريل لإطعام المزيد من الحيتان، وهندسة مضخة كربون للحوت ذاتية الاستدامة، وويشير فريق البحث إلى أن الكائنات الغامضة ربما تكون قد حفزت ما بين 10 إلى 20% من صافي الإنتاجية الأولية للمحيط الجنوبي قبل صيد الحيتان"، وربما ساعدت الكائنات الغامضة المتوسطة الحجم في هندسة النظم البيئية للمحيطات، وإن كان ذلك بطريقة محدودة نسبيًا، منذ بداية عصر النيوجين."

MENAFN20122023000089011017ID1107634989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث