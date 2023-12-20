عظم فك يشرح تطور أكبر الحيتان

(MENAFN
- Al Watan) أذهل الباحثون منذ فترة طويلة كيف أصبحت الحيتان ضخمة، لكن الفجوة في سجلها الأحفوري لم تترك سوى القليل من الأدلة الثمينة للتوصل إلى إجابة محددة، قام باحثون بتأريخ أحفورة حوت بلا أسنان تعود إلى حوالي 19 مليون سنة، يقول الباحثون أن البقايا، المسماة NMV P218462، تنتمي إلى مخلوق ذو دم دافئ يصل طوله إلى 9 أمتار، وهو نفس حجم حيتان المنك الحديثة تقريبًا، ويتراوح عمره ما بين 21.12 إلى 16.9 مليون سنة.
حيتان بلا أسنان
حيتان البالين عديمة الأسنان (mysticetes) هي مجموعة من الثدييات التي أنتجت في النهاية أكبر حيوان معروف على الإطلاق يزين عالمنا: الحيتان الزرقاء، التي يصل طولها إلى 29.9 مترًا (98 قدمًا)، وتشير الأبحاث السابقة إلى أن النقص الغامض في وجود الحيتان الصغيرة في السجلات الأحفورية منذ حوالي 4 ملايين سنة قد يحمل دليلاً على الحجم الحالي للعديد من الأنواع الأكبر حجمًا، حيث يُعزى اختفاء الوحوش الأقل حجمًا إلى العصر الجليدي الذي ربما أجبر الحيتان على الهجرة. بمرور الوقت، كانت الحيتان الأكبر حجمًا أكثر نجاحًا في البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الرحلات، مفضلة زيادة الحجم.
نصف الكرة الشمالي
كان التحليل الجديد الذي أجراه عالم الحفريات من متحف فيكتوريا في أستراليا، جيمس رول وزملاؤه، يعتمد فقط على حفريات نصف الكرة الشمالي، مما يجعل الجدول الزمني للنظرية مثيرًا للإشكالية، وتم اكتشاف الحفرية من ضفة نهر موراي في جنوب أستراليا عام 1921. وإلى جانب العينات الجنوبية الأخرى من بيرو، يشير NMV P218462 إلى أن حيتان نصف الكرة الجنوبي اتخذت مجلة مختلفة عن العملقة.
وحققت الأنواع الجنوبية أحجامًا كبيرة نسبيًا في وقت مبكر، ربما نتيجة لزيادة الإنتاجية الإقليمية"، كما أوضح رول وفريقه في ورقتهم البحثية، ويُظهر تحليلهم لحجم جسم حوت البالين عبر الزمن أن حيتان نصف الكرة الجنوبي كانت دائمًا أكبر من تلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي.
الإنتاجية الموسمية
تعتمد حيتان البالين الحديثة على الإنتاجية الموسمية العالية للتيار القطبي الجنوبي (ACC)، ولذلك ربما ليس من قبيل الصدفة أن الحيتان البالينية المسننة وعديمة الأسنان تطورت لأول مرة بأحجام أكبر في الجنوب، حيث تزامنت أقدم الأنواع ذات الأجسام الكبيرة مع إنشاء منطقة ACC البدائية والتجلد في القطب الجنوبي والنظم البيئية القطبية المنتجة موسميًا حوالي 36-33 عامًا، منذ مليون سنة.
النظام الغذائي للحيتان الحديثة
ظهر الكريل هو جزء كبير من النظام الغذائي للحيتان الحديثة، قبل بداية عصر النيوجين منذ حوالي 23.03 مليون سنة، مما قد يكون قد سمح لهم بزيادة حجمهم، ثم قامت تسونامي فضلات الحيتان بتخصيب المزيد من العوالق التي غذت المزيد من الكريل لإطعام المزيد من الحيتان، وهندسة مضخة كربون للحوت ذاتية الاستدامة، وويشير فريق البحث إلى أن الكائنات الغامضة ربما تكون قد حفزت ما بين 10 إلى 20% من صافي الإنتاجية الأولية للمحيط الجنوبي قبل صيد الحيتان"، وربما ساعدت الكائنات الغامضة المتوسطة الحجم في هندسة النظم البيئية للمحيطات، وإن كان ذلك بطريقة محدودة نسبيًا، منذ بداية عصر النيوجين."
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