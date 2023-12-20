Wednesday, 20 December 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسبب غير متوقع لـ الأكزيما فكيف يتم إيقافه؟

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) الحكة التي لا تطاق والتي تصاحب حالة الأكزيما الجلدية الالتهابية المزمنة لها سبب جديد، فقد اكتشف العلماء أن البكتيريا المألوفة، المكورات العنقودية الذهبية، تثير الحكة المستمرة عن طريق تحفيز الخلايا العصبية الحسية مباشرة في الجلد، وهو اكتشاف يمكن أن يساعد الباحثين على ابتكار علاجات جديدة.
التهاب الجلد التأتبي
الأكزيما، والتي تُعرف أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، شائعة لدى الأطفال والمراهقين ولكنها تصيب أيضًا واحدًا من كل 10 بالغين، وحتى وقت قريب كان يُعتقد أن الخلايا المناعية والجزيئات الالتهابية التي تفرزها، هي المحرك الرئيسي للحكة التي لا تطاق والتي تحدث مع الأكزيما غالبًا، ما تؤدي هذه الحكة إلى رغبة شديدة في الحك مما يسبب إتلاف الجلد بشكل أكبر، مما يجعله أحمر اللون وخامًا ومتورمًا ومتشققًا، ومنذ سنوات، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى بروتين جلدي يسمى فيلاجرين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما، لكن ما الذي تسبب على وجه التحديد في الحكة التي تؤجج الأكزيما لا يزال يزعجهم.
تحفيز الخلايا
أظهر فريق من الباحثين الأمريكيين في سلسلة من التجارب على الحيوانات كيف أن بكتيريا S. aureus، وهي بكتيريا تتسلل إلى الجلد المكسور لتسبب العدوى، تسبب بمفردها الحكة عن طريق تحفيز الخلايا العصبية الحسية على سطح الجلد، يقول عالم المناعة في كلية الطب بجامعة هارفارد إسحاق تشيو: "لقد حددنا آلية جديدة تمامًا وراء الحكة - بكتيريا Staph aureus، والتي توجد تقريبًا في كل مريض مصاب بالتهاب الجلد التأتبي المزمن"، لقد أظهرنا أن الحكة يمكن أن تكون ناجمة عن الميكروب نفسه".
أنزيم يثير سلوكيات الحكة
قام الباحثون بلف الفئران بشاش مملوء بـ S. aureus لنموذج الأكزيما عند البشر، فقامت الحيوانات المعرضة لبكتيريا S. aureus بخدش قروحها، ووجد الباحثون أن البكتيريا تتجمع بالقرب من النهايات العصبية الحسية في الجلد الخارجي الملتهب. ولمعرفة كيفية عمل البكتيريا على تلك الأعصاب، اختبر الباحثون بشكل منهجي سلالات مختلفة من المكورات العنقودية الذهبية المصممة بحيث تفتقر إلى مكونات محددة في الترسانة الجزيئية للميكروب.
ووجد تشيو وزملاؤه إنزيمًا واحدًا تطلقه المكورات العنقودية الذهبية عند ملامستها للجلد، وهو بروتياز V8، الذي أثار سلوكيات الحكة في الفئران عن طريق تنشيط بروتين آخر، PAR1، الذي أطلق الخلايا العصبية الحسية، وعند تعريضها لبكتيريا S. aureus الخالية من V8، لم تخدش الفئران بنفس القدر تقريبًا، وكانت بشرتها أقل تقشرًا وتهيجًا. وعندما عولجت الحيوانات بدواء يمنع PAR1، خفت أعراضها أيضًا.
الخلايا المناعية
استبعدت تجارب أخرى الخلايا المناعية كمسبب للحكة لدى الفئران المستنزفة من الخلايا البدينة والقاعدية، وهما نوعان من الخلايا المناعية المتورطة في الحكة والحساسية، واستمرت في الخدش بعد التعرض لبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، ويوضح المؤلف الرئيسي وعالم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة هارفارد ليوين دينغ: "ليس من الضروري أن يكون لديك التهاب حتى يسبب الميكروب الحكة، لكن هذه الحكة تؤدي إلى تفاقم الالتهاب على الجلد، وإذا تم التحقق من صحتها في الدراسات البشرية، يمكن أن تقدم النتائج هدفًا واضحًا للتخفيف من حكة الأكزيما التي لا نهاية لها والتي يمكن أن تحرم بعض المرضى من النوم".
علاجات الأكزيما
تحاول معظم علاجات الأكزيما الحالية تهدئة الجلد، وتهدئة جهاز المناعة، واستعادة حاجز الجلد دون إزالة الحالة بالكامل - على الرغم من أن الباحثين قد توصلوا إلى فكرة أن استهداف بكتيريا الجلد قد يوفر راحة دائمة، ويُستخدم مانع PAR1 الذي تم اختباره في هذه الدراسة بالفعل لمنع تجلط الدم لدى البشر حتى يمكن إعادة استخدامه. مثل الفئران، كانت عينات الجلد المأخوذة من المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي تحتوي على مستويات V8 أعلى وعدد أكبر من المكورات العنقودية الذهبية مقارنة بالجلد السليم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات.
يمكن للدراسات المستقبلية التحقق مما إذا كانت مسببات الأمراض مثل المكورات العنقودية الذهبية تختطف أحاسيس الحكة لتسهيل انتشارها، يقول دينج: "إنها مجرد تكهنات في هذه المرحلة، لكن دورة الحكة والخدش يمكن أن تفيد الميكروبات وتمكن من انتشارها إلى مواقع بعيدة في الجسم وإلى مضيفين غير مصابين".

MENAFN20122023000089011017ID1107634988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث