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برامج طبية تطوعية خارج المملكة

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً مشتركاً مع البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ برامج طبية تطوعية خارج المملكة العربية السعودية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك بمقر المركز في الرياض.
ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والمدير العام بالإنابة بمديرية الممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية عامر بوكفيتش.
وأعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في تصريح صحفي عقب التوقيع عن سعادته بوجوده في مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعد مفخرة لكل مواطن سعودي.
وأشاد الجاسر بالجهود الخيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة التي أصبحت مشهودة ومعروفه للجميع، منوهاً بالعمل الخيري المشترك بين المركز والبنك الإسلامي للتنمية، الذي صار بحمد الله يرفد مسيرة العمل الخيري. وأوضح أن البرنامج الموقع عليه اليوم يشمل تنفيذ مشروع لمكافحة العمى وأمراض العيون في الدول الأعضاء والدول التي يهتم مركز الملك سلمان بالإغاثة بدعمها، وهو مثال مميز للتعاون بين مؤسسات خيرية والبنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية أُسس في الرياض بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ومركز الملك سلمان للإغاثة يمثل المملكة العربية السعودية واسم قائدها. ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات.

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