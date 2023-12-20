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تعاون في الأنشطة الفضائية

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء المصرية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وذلك في مقر وكالة الفضاء السعودية بالرياض.
وتستهدف مذكرة التفاهم توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، بالإضافة إلى تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير بالمجالات ذات الصلة، بما يعزز مكتسباتهما، وينمي تعاونهما في مجالات الفضاء وتقنياته.
وقع المذكرة عن وكالة الفضاء السعودية معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعن الوكالة المصرية الرئيس التنفيذي الدكتور شريف صدقي.
وتسعى وكالة الفضاء السعودية، عبر هذه المذكرة، إلى تعزيز الشراكات الدولية لتوطين التقنيات والصناعات، واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة، بما يحقق مستهدفات الوكالة لتطوير قطاع الفضاء وتقنياته.
وتأتي المذكرة استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني، وتبوء الدولتين مكانة متقدمة في مجال الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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