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دعوات لمعالجة تدهور الأمن الغذائي العربي

12/20/2023 2:17:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت بالعاصمة التونسية، اليوم، أعمال المؤتمر العالمي للأمن الغذائي في العالم العربي خلال الأزمات وما بعدها، والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو)) بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية لدى تونس وبمشاركة مجموعة من المختصين في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العرب والأجانب من بينها المملكة.
وتوقف وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، عند أهمية الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في كل دولة وخاصة منها الدول العربية، لافتًا الانتباه إلى المخاطر التي يشكلها تغيير المناخ وانعكاساته، وداعيًا إلى ضرورة العمل على تطوير الإصلاحات في مجال الأمن الغذائي وإنتاج أكثر استدامة من خلال بناء الوعي.
من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر حرص منظمة الألكسو على عقد هذا المؤتمر في هذا الظرف الاستثنائي بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، عادًا الغذاء السبيل الأول لتحقيق الاستمرار والنجاة للمجتمعات خاصة خلال الأزمات والمحن.
وشدد ولد أعمر على أهمية معالجة تدهور حالة الأمن الغذائي العربي الذي يتضاعف نتيجة عوامل متعددة منها الضغوط البيئية وتغير المناخ وندرة المياه والتلوث وقلة هطول الأمطار وزيادة مساحة الأراضي المتصحرة وانخفاض الإنتاجية الزراعية والنمو السريع للسكان غير المنضبط.
ويبحث المؤتمر موضوعات حول التعاون من أجل الأمن الغذائي في العالم العربي: الخطوة التالية والتنمية الغذائية في الدول العربية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتجارة والاستثمار في المنتجات الزراعية في العالم العربي.
كما ناقش المشاركون في هذا المؤتمر موضوعات تتعلق بالزراعة الذكية من أجل الأمن الغذائي، والزراعة الذكية مناخيا من أجل الأمن الغذائي، إضافة إلى سبل تحسين أنظمة إنتاج السلع الاستراتيجية، وأفضل الممارسات للاستثمار في الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.
ويهدف المؤتمر إلى مساعدة صناع القرار وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود ورفع الوعي واستعراض التجارب الناجحة، وهو ما يمثل حافزًا للعمل التحويلي في تعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي وآثاره الممتدة على الأمن الغذائي العالمي.

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