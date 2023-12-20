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الانقلاب الشتوي صباح الجمعة

12/20/2023 2:17:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تسطع شمس الجمعة على مدار الجدي، حيث يحدث الانقلاب الشتوي عند السادسة والنصف صباحًا، معلنًا بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الذي يستمر 89 يومًا، بينما يحدث الانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي.
ويحدث الانقلاب الشتوي بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فالأرض أثناء دورانها حول الشمس تكون مائلة غير عمودية بـ23.5 درجة، وهنا يتبادل النصفان الشمالي والجنوبي أماكنيهما في استقبال ضوء الشمس.
ويكون القطب الشمالي مائلاً بعيدًا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء؛ لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء تكون طول النهار أقل من 12 ساعة، في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة، وستبدأ زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2024.

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