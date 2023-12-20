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حملة تناقش ازدواجية اللغة على الطفل

12/20/2023 2:17:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مهتمون حملة ((تحدث العربية)) بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2023، والتي ناقشت إزدواجية اللغة على الطفل، وتوعية الأسر عن أضرارها، والاعتزاز بتشكيل الهوية الثقافية له منذ الصغر بلغته العربية، في وقت أكد المهتمون أن أحادية اللغة تعزز التواصل الفعال مع الطفل، وتعبر عن الهوية الثقافية والتطور الذهني، ورفعة التفكير والربط العاطفي.
وأوضح مؤسس ((تحدث العربية))، عبد الإله الأنصاري، أن الحملة تعكس العناية البالغة باللغة، والمسؤولية الواعية تجاهها، والجهد الكبير لتمكينها، وتعد رسالة لتعزيز فهم واستخدام اللغة العربية بين الأطفال؛ لأنها أساس للحفاظ على هويتنا وتراثنا الثقافي، وتحفيز حب اللغة العربية في نفوس الأطفال الصغار.
من جهته، أكدت مدربة الطفولة وأخصائية مشكلات، أهمية أحادية اللغة الأم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تتمثل في التواصل الفعال، والتعبير عن الهوية الثقافية، والتطور الذهني، ورفعة التفكير، والتفكير النقدي، والابتكار للطفل، والارتباط العاطفي.

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