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إدارة الدَيْن يرتب تمويل بقيمة 1مليار يورو لمشاريع رؤية 2030

12/20/2023 2:17:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب تمويل بقيمة (1) مليار يورو عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م.
ويأتي هذا التمويل في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من سبل التمويل المتاحة للمشاريع الحكومية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التمويل تم من خلال عدد من البنوك الدولية، ويستهدف تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030. كما يأتي هذا التمويل كثالث تمويل من نوعه بعد تمويلات من مؤسسات مالية تمت عبر وكالات أخرى لائتمان الصادرات.

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