رئيس الحكومة الإسبانية: سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/PNN/قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إنه "سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في لحظة ما من هذه الولاية التشريعية".
وأضاف سانشيز في كلمة أمام البرلمان الإسباني أن على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل حل نهائي وشامل للنزاع يؤدي إلى حل الدولتين، وأن "الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بـوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة".
ودعا سانشيز "الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا.. ولكن لأن البشر يعانون ..ولأن أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم".
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