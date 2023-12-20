رئيس الحكومة الإسبانية: سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN/قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إنه "سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في لحظة ما من هذه الولاية التشريعية".

وأضاف سانشيز في كلمة أمام البرلمان الإسباني أن على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل حل نهائي وشامل للنزاع يؤدي إلى حل الدولتين، وأن "الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بـوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة".

ودعا سانشيز "الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا.. ولكن لأن البشر يعانون ..ولأن أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم".



