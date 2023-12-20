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فلسطين نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

12/20/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN/قرر مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الأربعين، المنعقدة في العاصمة الليبية طرابلس، اختيار دولة فلسطين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

ووفقا للقرار فإن فلسطين ستكون نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لدورتين قادمتين للأعوام 2024-2025. ويضم المكتب التنفيذي للمجلس في عضويته المملكة العربية السعودية، فلسطين، قطر، المغرب، سوريا، جزر القمر.


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