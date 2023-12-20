فلسطين نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
طرابلس/PNN/قرر مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الأربعين، المنعقدة في العاصمة الليبية طرابلس، اختيار دولة فلسطين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس.
ووفقا للقرار فإن فلسطين ستكون نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لدورتين قادمتين للأعوام 2024-2025. ويضم المكتب التنفيذي للمجلس في عضويته المملكة العربية السعودية، فلسطين، قطر، المغرب، سوريا، جزر القمر.
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