الصالح يبحث مع نظيره الليبي تعزيز التعاون المشترك في قطاع الحكم المحلي

MENAFN - Palestine News Network ) طرابلس/PNN/ بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، مع نظيره الليبي بدر الدين التومي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خلال لقائهما في العاصمة الليبية طرابلس، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد الوزيران، ضرورة العمل على صياغة مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون المشترك خاصة فيما بتعلق بتشجيع إقامة علاقات توأمة وشراكة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها الليبية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإدارة البلديات وتشجيع الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص وذلك تعزيزا للإيرادات المحلية، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد التومي حرص بلاده على الوقوف الدائم لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونصرتها في المحافل كافة، مرحّبا بالأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء من أجل توسيع دائرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين.





كما التقى الصالح مع وزير الإسكان والتعمير الليبي أبو بكر الغاوي، حيث هنأ دولة ليبيا الشقيقة على نجاحها في تنظيم هذا الحدث المهم والحيوي، مؤكدا أهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا الحدث، واستعراض الواقع الصعب لأبناء شعبنا في قطاع غزة خاصة والذي يتعرض لعدوان وحشي وهمجي يستهدف البشر والحجر والشجر، والدمار الواسع الذي لحق بالمباني والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية، الأمر الذي تسبب في موجة نزوح واسعة للمواطنين.

وشدد الصالح على ضرورة السعي نحو ممارسة المزيد من الضغط الدولي على الاحتلال من أجل وقف عدوانه على شعبنا، والعمل لاحقا على إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود العربية والدولية من أجل ذلك، نظرا لحجم الدمار الواسع وغير المسبوق.

وعلى هامش المشاركة، التقى الوزير الصالح بالممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في المنطقة العربية رانية هديه، وبحث معها العديد من المواضيع المشتركة ذات الصلة والمندرجة ضمن إطار اتفاقية العمل(2023-2026) والمتفق عليها بين الطرفين.

وناقش الطرفان تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأهمية التعاون المشترك فور وقف العدوان، والعمل على توثيق وحصر الأضرار، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية المتعلقة بالمأوى، والدور المهم المنوط بالبلديات ضمن خطط التعافي المستقبلية.

واتفق الطرفان على عدم إهمال الأعمال المشتركة الأخرى مثل التخطيط التشاركي المكاني وتنفيذ الفراغات العامة والحفاظ على التراث الثقافي، والاستمرار بالدعم السياساتي، بما يشمل قطاع الإسكان.







