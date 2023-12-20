ال BDS ترحّب بقرار الحكومة الماليزية منع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في موانئها

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بقرار رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيمفرض الحظر على جميع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، خاصة شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، وذلك "رداً على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية". كما تحيّي اللجنة شركائنا، BDS Malaysia، لدورهم في بناء الدعم لهذا القرار.



وقالت حركة المقاطعة الدولية في بيان مقتضب لها انه و بينما تدعم وتسلّح بعض القوى الغربية الاستعمارية حرب الإبادة التي يشنها العدوّ الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وتقف غيرها متفرجة، يأتي هذا التضامن الرافض للإبادة الجماعية بمثابة شعلة أمل. وهو في ذات الوقت وصمة عار على جبين بعض الأنظمة العربية الاستبدادية التي خانت قضية فلسطين، وما زالت ترى في عدوّ شعوبها الأول في المنطقة شريكاً استراتيجياً ومصدر أمان.