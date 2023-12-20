ال BDS ترحّب بقرار الحكومة الماليزية منع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في موانئها

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بقرار رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم
فرض الحظر على جميع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، خاصة شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، وذلك "رداً على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية". كما تحيّي اللجنة شركائنا، BDS Malaysia، لدورهم في بناء الدعم لهذا القرار.
وقالت حركة المقاطعة الدولية في بيان مقتضب لها انه و بينما تدعم وتسلّح بعض القوى الغربية الاستعمارية حرب الإبادة التي يشنها العدوّ الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وتقف غيرها متفرجة، يأتي هذا التضامن الرافض للإبادة الجماعية بمثابة شعلة أمل. وهو في ذات الوقت وصمة عار على جبين بعض الأنظمة العربية الاستبدادية التي خانت قضية فلسطين، وما زالت ترى في عدوّ شعوبها الأول في المنطقة شريكاً استراتيجياً ومصدر أمان.
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