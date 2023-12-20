استشهاد طفل برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/استشهد طفل متاثرا بجروحه الحرجة، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته بالرصاص الحي أطلقه
جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر ، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، باستشهاد الطفل محمود محمد عيسى زعول (16 عاما)، عقب إصابته برصاصة في الرقبة، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، حيث اندلعت على إثرها مواجهات،
أطلق خلالها الجنود
الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى
لاستشهاد الطفل زعول.
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