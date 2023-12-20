استشهاد طفل برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/استشهد طفل متاثرا بجروحه الحرجة، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته بالرصاص الحي أطلقهجيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر ، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، باستشهاد الطفل محمود محمد عيسى زعول (16 عاما)، عقب إصابته برصاصة في الرقبة، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، حيث اندلعت على إثرها مواجهات،

أطلق خلالها الجنود

الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى

لاستشهاد الطفل زعول.



