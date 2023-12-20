Wednesday, 20 December 2023 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد طفل برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

12/20/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/استشهد طفل متاثرا بجروحه الحرجة، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته بالرصاص الحي أطلقه
جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر ، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، باستشهاد الطفل محمود محمد عيسى زعول (16 عاما)، عقب إصابته برصاصة في الرقبة، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، حيث اندلعت على إثرها مواجهات،
أطلق خلالها الجنود
الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى
لاستشهاد الطفل زعول.


MENAFN20122023000205011050ID1107634961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث