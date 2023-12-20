أكثر من 40 شهيدا في قصف على خان يونس ورفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد أكثر من 40 مواطنا وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.
وقالت مصادر محلية إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإن
وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.
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