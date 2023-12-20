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أكثر من 40 شهيدا في قصف على خان يونس ورفح

12/20/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد أكثر من 40 مواطنا وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.

وقالت مصادر محلية إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإن

وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.


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