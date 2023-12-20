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الامن العام : مداهمات امنية والقبض على مسلحين خطرين - صور

12/20/2023 10:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات نفذت مجموعة من الحملات والمداهمات الأمنية المتزامنة، والتي شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد.
وأضاف أن الفرق الأمنية واصلت ومنذ صباح اليوم حملاتها لملاحقة والقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها، ممن فرّوا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الحملة الأمنية اليوم، جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الاشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجؤوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية، لافتاً أن الفرق الأمنية التخصصة وضعت خطط المداهمة الملائمة لطبيعة المنطقة وجغرافيتها، وبدأت بتنفذها منذ صباح هذا اليوم.
وأضاف أن الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة والقاء القبض عليهم. دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية فيما أصيب أحد المطلوبين وأُسعف للعلاج .
ووأوضح أنه أُلقي القبض على تسعة أشخاص، ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية، ومنهم من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة تمهيدًا لإعادة تهريبها لدول مجاورة او الاتجار بها داخل المملكة .
وتابع الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة: 720 الف حبة مخدرة، و 1565 كف حشيش، و21 سلاحا نارياً، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير.










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