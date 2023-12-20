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بلومبيرغ: 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر

12/20/2023 10:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع بلومبيرغ أن أكثر من 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبا لهجمات الحوثيين.

وكانت الولايات المتحدة قد شكلت قوة دولية لتنظيم دوريات في عرض البحر الاحمر لحماية السفن التجارية.


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