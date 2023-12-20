بلومبيرغ: 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر

بلومبيرغ: 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر
التاريخ
12/20/2023 10:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع بلومبيرغ أن أكثر من 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبا لهجمات الحوثيين.
وكانت الولايات المتحدة قد شكلت قوة دولية لتنظيم دوريات في عرض البحر الاحمر لحماية السفن التجارية.
MENAFN20122023000208011052ID1107634257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.