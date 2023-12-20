الجيش: تزويد المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بخانيونس بألفي وحدة دم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بالتشارك مع وزارة الصحة ، وفي إطار الدور الكبير والجهد المتواصل في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، عززت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية.
ويأتي إرسال وحدات كافية من مختلف الزمر إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة.
والجدير بالذكر أن القوات المسلحة عملت على توفير الظروف المناسبة لنقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى، حيث أن مثل هذه العمليات تتطلب أدوات وخبرات خاصة.
يشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على تسيير المساعدات الإغاثية والإنسانية والعلاجية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر مختلف الطرق والوسائل لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع.
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