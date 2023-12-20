الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح وخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 46 فلسطينياً على الاقل واصيب العشرات، خلال الساعات الماضية، إثر غارات الاحتلال على مناطق خان يونس ورفح في قطاع غزة .
واستشهد 32 شخصاً، وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الماضية.
كما استشهد 10 اشخاص على الأقل، واصيب العشرات إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة على رفح.
وارتقى 4 شهداء بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
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