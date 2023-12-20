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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح وخان يونس

12/20/2023 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 46 فلسطينياً على الاقل واصيب العشرات، خلال الساعات الماضية، إثر غارات الاحتلال على مناطق خان يونس ورفح في قطاع غزة .


واستشهد 32 شخصاً، وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الماضية.
كما استشهد 10 اشخاص على الأقل، واصيب العشرات إثر الغارة الإسرائيلية الأخيرة على رفح.
وارتقى 4 شهداء بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.


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