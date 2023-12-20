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بيان حازم صادر عن مديرية الأمن العام

12/20/2023 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على مواصلتها العمل بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه، والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة، وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه.

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