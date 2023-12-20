بيان حازم صادر عن مديرية الأمن العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على مواصلتها العمل بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه، والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة، وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20122023000208011052ID1107634254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.