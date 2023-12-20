محاضرة تعاين أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاينت محاضرة بعنوان "قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان التشيكيلي سليمان منصور"، ألقاها الفنان التشكيلي محمد العامري، أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور، صاحب اللوحة الفنية ذائعة الصيت "جمل المحامل"، مساء أمس الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي.
وقال العامري في المحاضرة التي قدمه فيها الناقد التشكيلي الدكتور مازن عصفور ضمن فعاليات "سلسلة الحوارات الفنية" التي تنظمها وزارة الثقافة، إن الفنان منصور والمولود عام 1947 في بيرزيت يعد أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، ومن الذين أسهموا في بناء منظومة جمالية تتمثل في تعميق الذاكرة الفلسطينية عبر الفعل الجمالي كصورة ضدية للمحو والمصادرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20122023000208011052ID1107634253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.