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محاضرة تعاين أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور

12/20/2023 10:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاينت محاضرة بعنوان "قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان التشيكيلي سليمان منصور"، ألقاها الفنان التشكيلي محمد العامري، أعمال الفنان الفلسطيني سليمان منصور، صاحب اللوحة الفنية ذائعة الصيت "جمل المحامل"، مساء أمس الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي.
وقال العامري في المحاضرة التي قدمه فيها الناقد التشكيلي الدكتور مازن عصفور ضمن فعاليات "سلسلة الحوارات الفنية" التي تنظمها وزارة الثقافة، إن الفنان منصور والمولود عام 1947 في بيرزيت يعد أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، ومن الذين أسهموا في بناء منظومة جمالية تتمثل في تعميق الذاكرة الفلسطينية عبر الفعل الجمالي كصورة ضدية للمحو والمصادرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

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