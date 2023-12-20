القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في خانيونس

القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في خانيونس
التاريخ
12/20/2023 10:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام، مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خانيونس.
وأعلنت الكتائب في وقتٍ سابق عن تمكن مجاهديها من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح .
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