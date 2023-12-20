اتفاقية لإنشاء مبان في كلية عجلون بقيمة 5 .6 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الأربعاء، اتفاقية إحالة عطاء انشاء مبنيي السياحة والصالة الرياضية والخدمات في كلية عجلون الجامعية، مع ائتلاف شركتي إسماعيل الهرش وشركاه، والأردنية للتكنولوجيا الهندسية، بقيمة تبلغ نحو 5ر6 مليون دينار.
كما وقع العجلوني اتفاقية الإشراف الهندسي على تنفيذ المشاريع "مبنى السياحة والصالة الرياضية"، مع مكتب التصميم البيئي للاستشارات الهندسية وبقيمة 285 ألف دينار .
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