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إسبانيا: سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

12/20/2023 10:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز:" سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في لحظة ما من هذه الولاية التشريعية".
وأضاف سانشيز، أن على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل حل نهائي وشامل للنزاع يؤدي إلى حل الدولتين.




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