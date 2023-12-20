إسبانيا: سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إسبانيا: سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
التاريخ
12/20/2023 10:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز:" سيتعين علينا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في لحظة ما من هذه الولاية التشريعية".
وأضاف سانشيز، أن على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل حل نهائي وشامل للنزاع يؤدي إلى حل الدولتين.
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