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وزير العمل يفتتح المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

12/20/2023 10:03:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، افتتح جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، اليوم، المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في منطقة العدلية، وذلك بحضور السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلين عن الهيئات الرسمية والأهلية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من ممثلي النقابات العمالية والمنظمات المهنية.
وقام حميدان خلال الحفل بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رسيماً، بعدها قام بجولة في مرافق المبنى، واطلع على معرض للصور يوثق التاريخ النقابي في مملكة البحرين.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، هنّأ وزير العمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بمناسبة افتتاح هذا الصرح العمالي الجديد والذي يعكس اهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز العمل النقابي في مملكة البحرين وتهيئة البنى التحتية المناسبة لتمكين الاتحادات العمالية من مواصلة دورها في المحافظة على حقوق العمال، حيث يعد هذا الصرح معلماً حضارياً دالاً على مدى تقدم مملكة البحرين في مجال كفالة حرية العمل النقابي ودفعه قدماً إلى الأمام وفقاً للنظم والتشريعات النافذة وبما يعزز المسيرة التنموية والحضارية لمملكة البحرين.
وأكد وزير العمل أن مملكة البحرين بقيادة العاهل المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الوطنية الشاملة المبنية على اقتصاد قوي ومستدام لتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في توفير البيئة الداعمة للعمل النقابي من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بشأن النقابات العمالية، والذي يشكل مرجعاً أساسياً لتنظيم العمل النقابي في البحرين وقد جاء هذا القانون وغيره من النظم والتشريعات الحديثة لكي يبلور العلاقات المتنامية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
من جانبه، رفع السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لتفضل جلالته برعاية حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكداً أن جلالته، كان دوماً ولا زال الداعم الأكبر للحركة العمالية وأنشطتها.
كما نوه الشهابي بالنقابيين المؤسسين للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والأعضاء السابقين للأمانات العامة والرؤساء وأعضاء النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد على جهودهم في تشييد المقر الجديد للاتحاد، مؤكداً أن العمال هم شركاء فاعلون ومؤثرون في العملية الاقتصادية وهم المحرك الأساس والمساهم في التنمية الشاملة، لافتاً في هذا السياق إلى تطلع الاتحاد العام لمستقبل عمالي زاهر تضلله العدالة الاجتماعية وتسوده الحرية النقابية والمساواة بين جميع العمال بغية نهضة بلدنا العزيز.

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