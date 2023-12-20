وزير العمل يفتتح المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، افتتح جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، اليوم، المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في منطقة العدلية، وذلك بحضور السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلين عن الهيئات الرسمية والأهلية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من ممثلي النقابات العمالية والمنظمات المهنية.
وقام حميدان خلال الحفل بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رسيماً، بعدها قام بجولة في مرافق المبنى، واطلع على معرض للصور يوثق التاريخ النقابي في مملكة البحرين.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، هنّأ وزير العمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بمناسبة افتتاح هذا الصرح العمالي الجديد والذي يعكس اهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز العمل النقابي في مملكة البحرين وتهيئة البنى التحتية المناسبة لتمكين الاتحادات العمالية من مواصلة دورها في المحافظة على حقوق العمال، حيث يعد هذا الصرح معلماً حضارياً دالاً على مدى تقدم مملكة البحرين في مجال كفالة حرية العمل النقابي ودفعه قدماً إلى الأمام وفقاً للنظم والتشريعات النافذة وبما يعزز المسيرة التنموية والحضارية لمملكة البحرين.
وأكد وزير العمل أن مملكة البحرين بقيادة العاهل المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الوطنية الشاملة المبنية على اقتصاد قوي ومستدام لتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في توفير البيئة الداعمة للعمل النقابي من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2022 بشأن النقابات العمالية، والذي يشكل مرجعاً أساسياً لتنظيم العمل النقابي في البحرين وقد جاء هذا القانون وغيره من النظم والتشريعات الحديثة لكي يبلور العلاقات المتنامية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
من جانبه، رفع السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لتفضل جلالته برعاية حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكداً أن جلالته، كان دوماً ولا زال الداعم الأكبر للحركة العمالية وأنشطتها.
كما نوه الشهابي بالنقابيين المؤسسين للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والأعضاء السابقين للأمانات العامة والرؤساء وأعضاء النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد على جهودهم في تشييد المقر الجديد للاتحاد، مؤكداً أن العمال هم شركاء فاعلون ومؤثرون في العملية الاقتصادية وهم المحرك الأساس والمساهم في التنمية الشاملة، لافتاً في هذا السياق إلى تطلع الاتحاد العام لمستقبل عمالي زاهر تضلله العدالة الاجتماعية وتسوده الحرية النقابية والمساواة بين جميع العمال بغية نهضة بلدنا العزيز.
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