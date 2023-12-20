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سمو محافظ الجنوبية يكّرم الفائزين ببطولة العيد الوطني الثانية لرياضة البادل

12/20/2023 10:03:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، ختام بطولة العيد الوطني الثانية لرياضة البادل المقامة على ملعب (ذا بادل أرينا)، بمشاركة 170 لاعباً من المحترفين والهواة من كلا الجنسين وبمجموع 85 فريقاً ، وذلك تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة .
وبهذه المناسبة ، أكد سمو المحافظ بأن المحافظة الجنوبية تواصل سعيها في احتضان مختلف الفعاليات والبرامج الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات خلال المناسبات الوطنية ، مبيناً سموه أن مواصلة إقامة هذه البطولات يرفد أهداف المحافظة ورسائلها لخدمة مجتمع المحافظة ، وإتاحة المجال للجميع في إبراز قدراته في البطولة سواء من محترفين أو هواة، مقدما سموه شكره وتقديره لجميع المشاركين بالبطولة ، والقائمين عليها من موظفي المحافظة وجميع المتعاونين فيها.
وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية المقامة بهذه المناسبة العزيزة، حيث شهدت البطولة مشاركة متميزة من مختلف فئات اللاعبين ، وبحضور جمهور غفير من المهتمين برياضة البادل ، حيث أسفرت البطولة التي أقيمت خلال الفترة 15-19 ديسمبر الجاري عن بروز مستويات متقدمة من مختلف المتنافسين على لقبها ، محققة صدىً واسعاً وتفاعلاً كبيراً لدى الرياضيين والمتابعين لهذه البطولة.
وقد اشتمل الحفل الختامي على كلمة ترحيبية ، ومن ثم اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على جانب من المنافسات المباشرة من قبل اللاعبين ، بعدها قام سمو المحافظ بتكريم الفائزين بالبطولة ، حيث حقق المركز الأول فئة A كل من: راشد العبيدلي، علي الديواني، والمركز الأول فئة B : معاذ المعيلي ، محمد المناعي ، في حين حقق المركز الأول فئة C كل من: سالم الشروقي، إبراهيم شويطر ، أما المركز الأول سيدات فئة A فكان من نصيب: دلال أحمد، مريم العمادي، وأما المركز الأول سيدات فئة B حققته كل من: إيمان الحميد، مروة العلي.
من جانبهم، أشاد القائمين على البطولة وكافة المشاركين ، بدور سمو محافظ المحافظة الجنوبية في دعم هذه البطولة وإقامتها وفق أعلى مستويات التنظيم الإداري والفني ، من خلال مشاركة 170 من اللاعبين المحترفين والهواة من كلا الجنسين، بالإضافة إلى لجان تحكيم المباريات في البطولة.

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