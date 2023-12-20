سمو محافظ الجنوبية يكّرم الفائزين ببطولة العيد الوطني الثانية لرياضة البادل

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- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، ختام بطولة العيد الوطني الثانية لرياضة البادل المقامة على ملعب (ذا بادل أرينا)، بمشاركة 170 لاعباً من المحترفين والهواة من كلا الجنسين وبمجموع 85 فريقاً ، وذلك تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة .
وبهذه المناسبة ، أكد سمو المحافظ بأن المحافظة الجنوبية تواصل سعيها في احتضان مختلف الفعاليات والبرامج الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات خلال المناسبات الوطنية ، مبيناً سموه أن مواصلة إقامة هذه البطولات يرفد أهداف المحافظة ورسائلها لخدمة مجتمع المحافظة ، وإتاحة المجال للجميع في إبراز قدراته في البطولة سواء من محترفين أو هواة، مقدما سموه شكره وتقديره لجميع المشاركين بالبطولة ، والقائمين عليها من موظفي المحافظة وجميع المتعاونين فيها.
وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات الوطنية المقامة بهذه المناسبة العزيزة، حيث شهدت البطولة مشاركة متميزة من مختلف فئات اللاعبين ، وبحضور جمهور غفير من المهتمين برياضة البادل ، حيث أسفرت البطولة التي أقيمت خلال الفترة 15-19 ديسمبر الجاري عن بروز مستويات متقدمة من مختلف المتنافسين على لقبها ، محققة صدىً واسعاً وتفاعلاً كبيراً لدى الرياضيين والمتابعين لهذه البطولة.
وقد اشتمل الحفل الختامي على كلمة ترحيبية ، ومن ثم اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على جانب من المنافسات المباشرة من قبل اللاعبين ، بعدها قام سمو المحافظ بتكريم الفائزين بالبطولة ، حيث حقق المركز الأول فئة A كل من: راشد العبيدلي، علي الديواني، والمركز الأول فئة B : معاذ المعيلي ، محمد المناعي ، في حين حقق المركز الأول فئة C كل من: سالم الشروقي، إبراهيم شويطر ، أما المركز الأول سيدات فئة A فكان من نصيب: دلال أحمد، مريم العمادي، وأما المركز الأول سيدات فئة B حققته كل من: إيمان الحميد، مروة العلي.
من جانبهم، أشاد القائمين على البطولة وكافة المشاركين ، بدور سمو محافظ المحافظة الجنوبية في دعم هذه البطولة وإقامتها وفق أعلى مستويات التنظيم الإداري والفني ، من خلال مشاركة 170 من اللاعبين المحترفين والهواة من كلا الجنسين، بالإضافة إلى لجان تحكيم المباريات في البطولة.
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