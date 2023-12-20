العين يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في خورفكان

استعاد العين نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفوزه 4-1 على ضيفه خورفكان،

مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، واستعاد

الفريق البنفسجي المركز الثالث الذي كان فقده بعد خسارته الأخيرة أمام الوحدة، ليرفع

رصيده إلى (22 نقطة)، بينما تجمد رصيد

خورفكان

في (10 نقاط ) بالمركز

الحادي عشر.

أنهى العين شوط اللعب الأول متقدما

بهدفين مقابل هدف بعد أداء متوسط

من الجانبين مع أفضلية نسبية

للفريق البنفسجي الذي بادر بالتسجيل عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 7،

قبل أن يدرك خورفكان التعادل بواسطه مسعود سليمان في الدقيقة 23، وعاد المهاجم التوغولى لابا،

ليسجل هدفه الشخصي الثاني له وللعين في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين مقابل هدف.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط

الثاني أصبحت النتيجة 3-1 للعين بعدما سجل بندر الأحبابي، هدفا رائعا من تسديدة قوية خارج المنطقة في الدقيقة 47، وأضاف عمر اتزيلي الهدف الرابع في الدقيقة 64 بعد مجهود فردي كبير.

وهذا هو الفوز السادس والأكبر للعين على خورفكان خلال

7 مواجهات جمعتهما بدوري المحترفين، فيما حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة.

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