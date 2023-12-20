لابا الهداف الأجنبي الأفضل في تاريخ العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بتسجيله في شباك خورفكان مساء اليوم في مؤجلة الأسبوع التاسع من دوري أدنوك للمحترفين، رفع المهاجم التوغولى لابا كودجو رصيده
من الأهداف إلى 96
هدفا ليصبح
أفضل هداف أجنبي في تاريخ العين بالدوري بعد أن تجاوز
رقم الهداف السابق الغاني اسامواه جيان برصيد 95 هدفا.
وبدا المهاجم التوغولى غير راض على تبديله
عندما سحبه المدرب في الدقيقة 83 من المباراة
ليدفع بديلا له المهاجم الشاب جوسنا، إذ كان راغبا في الاستمرار
لمضاعفة غلته من الأهداف.
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