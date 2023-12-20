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لابا الهداف الأجنبي الأفضل في تاريخ العين

12/20/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بتسجيله في شباك خورفكان مساء اليوم في مؤجلة الأسبوع التاسع من دوري أدنوك للمحترفين، رفع المهاجم التوغولى لابا كودجو رصيده
من الأهداف إلى 96
هدفا ليصبح
أفضل هداف أجنبي في تاريخ العين بالدوري بعد أن تجاوز
رقم الهداف السابق الغاني اسامواه جيان برصيد 95 هدفا.

وبدا المهاجم التوغولى غير راض على تبديله
عندما سحبه المدرب في الدقيقة 83 من المباراة
ليدفع بديلا له المهاجم الشاب جوسنا، إذ كان راغبا في الاستمرار
لمضاعفة غلته من الأهداف.

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