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«كانتين X» وجهة جديدة للعائلات خلال «مهرجان دبي للتسوق»

12/20/2023 10:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق فعالية «كانتين X»، للمرة الأولى التي توفر مجموعة من الفعاليات والأنشطة للعائلات، ومزيجاً من الأطعمة والعروض الترفيهية والألعاب المشوقة.

وتعتبر فعالية «كانتين X» - التي انطلقت في «حديقة مشرف»، وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري - إضافة جديدة كلياً لمهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم أفضل تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية.

وتعد«كانتين X» - المبتكرة والمستلهمة من فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» في أحضان الطبيعة - تجربة مميزة لتناول الطعام، والكثير من الأنشطة المرحة للكبار والصغار، ما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء الأجواء الجميلة خلال شهر ديسمبر.

وتم إطلاق «كانتين X»، بالتعاون بين مهرجان دبي للتسوق وشركة «براج»، حيث تفتح الفعالية أبوابها من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً. وتضم الفعالية مجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة المصممة خصيصاً للصغار، كالألعاب العملاقة القابلة للنفخ، و«الترامبولين» و«البانجي» والسينما المفتوحة، وغيرها من الأنشطة.

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