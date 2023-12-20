35 متطوعاً يشاركون في النسخة الأولى من مهرجان شتانا في حتا

أينما تجولت ضمن فعاليات "مهرجان شتانا في حتا" الذي ينظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، يلفت نظرك حركة ونشاط شابات وشباب ينتقلون بين زوار المهرجان ويجيبون على اسئلتهم بود وسعادة، وهؤلاء هم أبناء مدينة حتا الذين جمعهم حب العمل التطوعي وخوض تجربة الأعمال التنظيمية، متطلعين لصقل خبراتهم في هذا المجال وتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى رغبتهم الكبيرة في تعريف زوار حتا بالمقومات التراثية والثقافية التي تتمتع بها المنطقة، وأهم المعلومات المرتبطة بالمهرجان وفعالياته.



المتطوعين المشاركين وعددهم 35 شابة وشاب هم جزء من فريق نشامى الإمارات التطوعي، الذي تأسس في مدينة حتا عام 2009، واقتصر في بداية تأسيسه على أبناء المدينة، إلا أنه توسّع لاحقاً ليمتد على مستوى إمارة دبي، ويتجاوز عدد منتسبيه حالياً 2000 متطوع ومتطوعة، من جنسيات مختلفة.

وفي هذه المناسبة قال: "عيسى البدواوي، رئيس فريق نشامى الإمارات التطوعي، عن تقديره للتعاون مع "براند دبي" الذي أتاح لهم الفرصة للمشاركة في النسخة الأولى من المهرجان. لافتاً إلى أن الاهتمام الدائم وحرص مختلف الجهات على مشاركة أهالي حتا في المشاريع والأنشطة المقامة في المدينة، محط فخر وتقدير دائم من أهالي المنطقة".

وقال البدواوي: "إن المتطوعين يشاركون في أدوار متنوعة لضمان نجاح الفعاليات، حيث يشهد مهرجان "شتانا في حتا" إقبالاً لافتاً من جميع الجنسيات في الدولة، وبالأخص أبناء مدينة حتا الذين أظهروا حرصاً على الاستمتاع بالفعاليات.

واجب وطني

بدروها قالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان: "يقوم المتطوعين بأدوار متنوعة، تتضمن استقبال الزوار وتوجيههم نحو مواقع المهرجان التي يرغبون في الوصول إليها، إضافة إلى تقديم معلومات حول الفعاليات والجدول الزمني لها".

وأضافت: "العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً يؤدي إلى خلق جيل شاب متمسك بقيم الولاء، وقيمة إنسانية نبيلة تعزز خبرات الشباب وتدفعهم إلى التطوع في مختلف الفعاليات، معربة عن تقديرها لأبناء المدينة، الذين ابدو حرصهم على ان يكونوا جزءاً من رسالة مدينتهم، وأن يشاركوا في المهام والأنشطة التي تسهم في إظهار جماليات حتا

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